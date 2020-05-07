Их прадеды во время войны спасали жизни. Молодые белорусы рассказывают, почему хотят стать врачами

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Для Даши Аврамовой особая гордость – прабабушка Любовь Журова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вдохновляющие истории. Ученики могилёвского лицея собрали целый музей славы своих прадедов

Молодая санитарочка сначала спасала жизни в военном госпитале Могилева, а после и на полях сражений. Такие истории просто не могут пройти бесследно. И вот уже Даша мечтает стать медиком, чтобы продолжить семейную традицию.





Дарья Аврамова, учащаяся Могилевского областного лицея № 3:

Как можно не восхищаться такими людьми? Сейчас смотришь на медиков, сопереживаешь им, как они работают день и ночь. А когда представляешь, что твои родственники делали то же самое, день и ночь перевязывали раненых, это вызывает восторг в душе и гордость за то, что ты продолжаешь этот род.





Вот и у Марата Малиновского прадед военный хирург. Спасал раненых всю войну, продолжил дело и в мирное время.

Отклонили ультиматум: последние бои за Могилёв и прорыв в город фашистов





Марат Малиновский, учащийся Могилевского областного лицея № 3:

В моей семье большая династия врачей, начиная от прадеда и заканчивая родителями. Я собираюсь ее продолжить и спасать людей, как и они.