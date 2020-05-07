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Открытие памятного знака и сквера к 75-летию Победы состоялось в Острошицком Городке
Источник материала: ОНТ
В память о каждом третьем белорусе, погибшем в годы Великой Отечественной. В Минской области состоялось открытие памятного знака и сквера к 75-летию Победы.
Более 80 деревьев – березы, сосны - высажены в определенной последовательности. Всего 12 композиций. Центральное место – для памятного знака, который напоминает о трагических событиях в истории.
Создание сквера в этом месте не случайно. Именно Острошицкий Городок стал местом ожесточенных боев в июне 41-го года. Ранее увековечить память воинов Красной армии поддержал и Президент Беларуси.
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В память о каждом третьем белорусе, погибшем в годы Великой Отечественной. В Минской области состоялось открытие памятного знака и сквера к 75-летию Победы. Более 80...
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