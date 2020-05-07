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Открытие памятного знака и сквера к 75-летию Победы состоялось в Острошицком Городке

07.05.2020 21:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Открытие памятного знака и сквера к 75-летию Победы состоялось в Острошицком Городке

В память о каждом третьем белорусе, погибшем в годы Великой Отечественной. В Минской области состоялось открытие памятного знака и сквера к 75-летию Победы.

Более 80 деревьев – березы, сосны - высажены в определенной последовательности. Всего 12 композиций. Центральное место – для памятного знака, который напоминает о трагических событиях в истории.  

Ольга Гостило, автор концепции сквера: «Язык растений позволяет сделать и воплотить любую концепцию в жизнь. Здесь применены плакучие березы, они, как символ скорби, и сосны черные. Здесь есть липовая алея, впоследствии она поднимется, и жители Острошицкого Городка смогут ею пользоваться, наслаждаться в этом сквере тишиной и где-то помнить об ушедших воинах».

Создание сквера в этом месте не случайно. Именно Острошицкий Городок стал местом ожесточенных боев в июне 41-го года. Ранее увековечить память воинов Красной армии поддержал и Президент Беларуси.

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В память о каждом третьем белорусе, погибшем в годы Великой Отечественной. В Минской области состоялось открытие памятного знака и сквера к 75-летию Победы. Более 80...
 
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