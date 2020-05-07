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Белтелерадиокомпания готовит цикл проектов к 75-летию Великой Победы

08.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Белтелерадиокомпания готовит цикл проектов к 75-летию Великой Победы

Творческая группа Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании подготовила к 75-летию Великой Победы цикл проектов о фронтовиках, героях войны и памятных местах. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

В праздничном эфире зрителей ждут эксклюзивные интервью, забытые факты и документальные расследования журналистов. Так, телефильм «Брест. Герои форпоста» затронет неизвестные страницы в истории Брестской крепости, расскажет о героях, оборонявших ее. Все пять эпизодов хроникально-документального проекта выйдут в эфир 9 мая.

Поздравления от былых фронтовиков с 75-летием Великой Победы можно будет услышать в проекте «Ветераны о Победе». Помимо того, на телеканале «Беларусь 1» выйдут новые художественно-постановочные ролики «Беларусь помнит!». Это истории о памяти, которая прошла сквозь время и поколения. Так, в одном из выпусков главный герой — лейтенант Николай Игначков, который ослушался приказа и поместил тяжелую артиллерию в месте, не указанном на карте. Такое своеволие в итоге спасло жизнь сотням солдат.

О памятных местах времен Великой Отечественной войны расскажет проект АТН «Наследники Победы». В каждом районе либо райцентре найдется мемориальный комплекс, могила неизвестного солдата или же просто памятник. Предполагается, что авторы откроют телезрителям новые места.

9 мая в течение дня АТН будет обеспечивать в эфире «Беларусь 1» работу праздничного канала «Во славу общей Победы!». Во время инфоканала будет показан парад техники и авиации, старт которого запланирован на 11.00, прозвучат поздравления от ветеранов Великой Отечественной из разных стран мира. Прямые включения торжественных мероприятий в День Победы будут проводиться из Минска и всех регионов республики. Телезрители также увидят серии проектов и роликов, в каждом из которых показывается — Беларусь действительно помнит и бережет память о Победе.

https://www.belta.by/

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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Творческая группа Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании подготовила к 75-летию Великой Победы цикл проектов о фронтовиках, героях войны и памятных местах....
 
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