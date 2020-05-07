Парламентарии Союзного государства провели видео-конференцию в честь юбилея Победы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Парламентарии Союзного государства посвятили юбилею Победы видео-конференцию. Она связала Минск, Москву, Краснодар и Псков. Одной из главных тем стал молодежный проект «Цифровая звезда». Идея в том, чтобы найти и рассказать на одноименном сайте о многих военных захоронениях и памятных местах Великой Отечественной, передает телеканал «МИР 24».

«На сегодняшний день охвачено 14 регионов. Этой акции по реализации два месяца, она гораздо шире, ее потенциал – это как минимум страны СНГ, страны бывшего Советского союза, как максимум это европейский континент, потому что цифровое пространство безгранично, а история наших дедов и прадедов не заканчивается на пространстве Союзного государства, а идет до пролива Ламанш», – сказал председатель Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России Александр Лукъянов.

В базе сайта сейчас свыше 120 памятников, но она непрерывно обновляется. Проект собрал уже более тысячи участников. Достаточно зарегистрироваться и опубликовать свою фотографию с указанием геолокации. Цель портала – сохранить память о героических боях в том или ином регионе и привлечь для этого как можно больше пользователей.