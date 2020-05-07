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Парламентарии Союзного государства провели видео-конференцию в честь юбилея Победы
07.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Парламентарии Союзного государства посвятили юбилею Победы видео-конференцию. Она связала Минск, Москву, Краснодар и Псков. Одной из главных тем стал молодежный проект «Цифровая звезда». Идея в том, чтобы найти и рассказать на одноименном сайте о многих военных захоронениях и памятных местах Великой Отечественной, передает телеканал «МИР 24».
В базе сайта сейчас свыше 120 памятников, но она непрерывно обновляется. Проект собрал уже более тысячи участников. Достаточно зарегистрироваться и опубликовать свою фотографию с указанием геолокации. Цель портала – сохранить память о героических боях в том или ином регионе и привлечь для этого как можно больше пользователей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
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Она связала Минск, Москву, Краснодар и Псков. Одной из главных тем стал молодежный проект «Цифровая звезда».
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