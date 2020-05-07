Новые подробности COVID-ситуации в Дрогичинском районе

Источник материала: Виртуальный Брест

По информации Дрогичинской ЦРБ на 7 мая в местном учреждении здравоохранения находится 21 пациент с пневмонией, 4 из них — вызванные COVID-19, ещё один пациент сегодня переведен в областную больницу. Общее количество всех установленных ковид-позитивных по-прежнему 11.





Трое из них лечатся на дому (бессимптомные или малосимптомные). Состояние всех пациентов стабильное. Всего с начала эпидемии отправлено на диагностику 336 тестов.

— Исходя из мировой статистики, наши 5 выявленных пневмоний — 20% от общего числа инфицированных, следовательно — 80%, а это 20 пациентов, переносят болезнь в лёгкой и бессимптомной форме, — рассказала заведующая инфекционных отделением Лилия Коховец, — Шестеро уже выявлены (11-5=6), значит где-то есть еще 14 вероятных ковид-положительных. Это простой математический расчет, исходящий из числа подтвержденных пневмоний. Пневмония, да еще ковидовская — не та болезнь, которую утаишь и перенесёшь дома на ногах. Они обязательно будут в поле зрения врачей и попадут в стационар. Думаю, расчёт достаточно верен. От количества выявленных пневмоний будет меняться и гипотетическое число лёгких форм. И всё равно, на данном этапе — это не толпы, о которых ходят слухи.

Согласно имеющейся статистике в период с января по май 2019 года в районе было зафиксировано 99 пневмоний, а за аналогичный период 2020 года — 102.