Патриотический онлайн-проект «Цифровая звезда» содержит больше 200 памятных мест на территории Союзного государства

Источник материала: ОНТ

«Эстафету памяти» подхватили парламентарии и молодёжь Союзного государства. Сегодня 15-ю новыми виртуальными тропами пополнились страницы патриотического онлайн-проекта «Цифровая звезда».

Интернет-портал работает уже год, за это время на сайте появилось больше 200 памятных мест, расположенных на территории Союзного государства. Очутиться в местах боевой славы поможет QR-код. Рассказать о мемориалах своего региона и поделиться впечатлениями от проделанной работы решили во время видеоконференции. Телемост связал Минск, Москву, Гродно, Калининград, Витебск, Брянск.

Планы на ближайшее время тоже не маленькие – разработка проектов по истории, интернет-грамотности и экономике.

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