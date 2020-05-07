К 75-летию Великой Победы: «Поздравим ветеранов вместе!»

С чувством глубокой благодарности правнуки обращаются к своим предкам, нашим ветеранам, спасшим мир от коричневой чумы, подарившим нам счастье жить в мирной стране. В рамках республиканской акции «ПОЗДРАВИМ ВЕТЕРАНОВ ВМЕСТЕ» молодежь Беларуси поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны посредством творческих работ, фото и видео-поздравлений, открыток, «писем» ветеранам и других публикаций.
К акции присоединились и учащиеся учебных заведений Ленинского района г. Бреста.
С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Ковальчук Глеб, учащийся 4 «А» класса ГУО «Учебно-педагогический комплекс детский сад – начальная школа № 5 г. Бреста».
9 мая – День Победы. Этот день важный и памятный для каждой семьи и для моей тоже. Потому, что мой прадед Кущинский Игорь Никифорович - участник Великой Отечественной войны Я никогда не видел своего прадедушку, но память о нем мы бережно храним в нашей семье. В семейном архиве моего дедушки, Кущинского Геннадия Игоревича, хранятся фотографии, гимнастерка, награды моего прадеда. Я с дедушкой рассматривал семейные реликвии: фотографии, награды моего прадеда. Я узнал, что мой прадед Игорь Никифорофич, родился 16 ноября 1926 года в крестьянской семье в селе Михайловка Бершадского района Винницкой области. В 1941 году началась страшная война. С ноября 1944 года он — на фронтах Великой Отечественной войны. Воевал в составе 3-го Белорусского фронта. Победу встретил на территории Германии. После войны окончил курсы по подготовке младшего офицерского состава. Остался служить в рядах вооруженных сил Советского Союза. Закончил военное училище. Награжден двумя орденами Отечественной Войны, медалями: «За боевые заслуги» …. Одна из них - медаль «За взятие Кенигсберга». Меня заинтересовала эта награда. Я не знал, что есть такой город и где он расположен. И вот я узнал, что в прошлом Кенигсберг - это город-крепость, столица Восточной Пруссии, сегодня - российский город Калининград. После окончания войны были учреждены награды за освобождение Красной армией крупных городов Европы: за освобождение Праги, Белграда, Варшавы, взятие Берлина, Будапешта, Вены. Особняком среди них, стоит медаль за взятие Кенигсберга, поскольку, это была медаль не за взятие столицы, а за взятие города-крепости. Медаль «За взятие Кенигсберга» учреждена 9 июня 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР. Награждение медалью проходило уже после окончания войны, всего медалью «За взятие Кенигсберга» награждено примерно 760000 человек. В том числе и мой прадедушка Кущинский Игорь Никифорович. Мне посчастливилось подержать в руках награды прадеда. Я очень волновался. На миг представил бой с фашистами, мужество и стойкость наших солдат. В этом году моему прадедушке исполнилось бы 94 года! Я думаю, что он был скромным, добрым, смелым и порядочным человеком. Мой дедушка сказал, что его отец, а мой прадед, как и многие ветераны, не любил рассказывать о войне. Он не рассказывал о своих подвигах. Я думаю, что прадед считал, что на его месте так поступил бы каждый. В моей семье свято чтится память о прадедушке. Я горжусь своим прадедом! Закончить свой рассказ я хочу стихотворением Елены Лыжовой, которое как будто написано и о моём прадедушке.
Прадедушка мой воевал на войне: Он родину видел в дыму и огне, Он дрался с врагами в жестоком бою, Страну защищая свою. Продлилась для прадеда эта война От первого дня и до последнего дня. Дошел до Берлина, врага победил, И радость с друзьями делил. Вот старое фото держу я в руке, Родные глаза улыбаются мне. Спасибо за доблесть, отвагу и честь, Спасибо за то, что я есть!