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К 75-летию Великой Победы: «Поздравим ветеранов вместе!»

07.05.2020 22:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С чувством глубокой благодарности правнуки обращаются к своим предкам, нашим ветеранам, спасшим мир от коричневой чумы, подарившим нам счастье жить в мирной стране. В рамках республиканской акции «ПОЗДРАВИМ ВЕТЕРАНОВ ВМЕСТЕ» молодежь Беларуси поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны посредством творческих работ, фото и видео-поздравлений, открыток, «писем» ветеранам и других публикаций.

К 75-летию Великой Победы: «Поздравим ветеранов вместе!»

К акции присоединились и учащиеся учебных заведений Ленинского района г. Бреста.

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Ковальчук Глеб, учащийся 4 «А» класса ГУО «Учебно-педагогический комплекс детский сад – начальная школа № 5 г. Бреста».

К 75-летию Великой Победы: «Поздравим ветеранов вместе!»


9 мая – День Победы.
Этот день важный и памятный для каждой семьи и для моей тоже.
Потому, что мой прадед Кущинский Игорь Никифорович - участник Великой Отечественной войны
Я никогда не видел своего прадедушку, но память о нем мы бережно храним в нашей семье. В семейном архиве моего дедушки, Кущинского Геннадия Игоревича, хранятся фотографии, гимнастерка, награды моего прадеда.
Я с дедушкой рассматривал семейные реликвии: фотографии, награды моего прадеда. Я узнал, что мой прадед Игорь Никифорофич, родился 16 ноября 1926 года в крестьянской семье в селе Михайловка Бершадского района Винницкой области.
В 1941 году началась страшная война. С ноября 1944 года он — на фронтах Великой Отечественной войны. Воевал в составе 3-го Белорусского фронта. Победу встретил на территории Германии. После войны окончил курсы по подготовке младшего офицерского состава. Остался служить в рядах вооруженных сил Советского Союза. Закончил военное училище.
Награжден двумя орденами Отечественной Войны, медалями: «За боевые заслуги» …. Одна из них - медаль «За взятие Кенигсберга».
Меня заинтересовала эта награда. Я не знал, что есть такой город и где он расположен. И вот я узнал, что в прошлом Кенигсберг - это город-крепость, столица Восточной Пруссии, сегодня - российский город Калининград.
После окончания войны были учреждены награды за освобождение Красной армией крупных городов Европы: за освобождение Праги, Белграда, Варшавы, взятие Берлина, Будапешта, Вены. Особняком среди них, стоит медаль за взятие Кенигсберга, поскольку, это была медаль не за взятие столицы, а за взятие города-крепости. Медаль «За взятие Кенигсберга» учреждена 9 июня 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР. Награждение медалью проходило уже после окончания войны, всего медалью «За взятие Кенигсберга» награждено примерно 760000 человек. В том числе и мой прадедушка Кущинский Игорь Никифорович.
Мне посчастливилось подержать в руках награды прадеда. Я очень волновался. На миг представил бой с фашистами, мужество и стойкость наших солдат.
В этом году моему прадедушке исполнилось бы 94 года! Я думаю, что он был скромным, добрым, смелым и порядочным человеком. Мой дедушка сказал, что его отец, а мой прадед, как и многие ветераны, не любил рассказывать о войне. Он не рассказывал о своих подвигах. Я думаю, что прадед считал, что на его месте так поступил бы каждый.
В моей семье свято чтится память о прадедушке. Я горжусь своим прадедом!
Закончить свой рассказ я хочу стихотворением Елены Лыжовой, которое как будто написано и о моём прадедушке.

Прадедушка мой воевал на войне:
Он родину видел в дыму и огне,
Он дрался с врагами в жестоком бою,
Страну защищая свою.
Продлилась для прадеда эта война
От первого дня и до последнего дня.
Дошел до Берлина, врага победил,
И радость с друзьями делил.
Вот старое фото держу я в руке,
Родные глаза улыбаются мне.
Спасибо за доблесть, отвагу и честь,
Спасибо за то, что я есть!

 
Теги: Брест
 
 
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