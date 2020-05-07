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Ветеран из Пружан Николай Ляхоцкий отмечает 100-летний юбилей

07.05.2020 22:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Во дворе ветерана Николая Ляхоцкого пышным цветом распустилась старая яблоня. Белые лепестки устилают темнеющую рябь грядок. Николай Иванович сидит под деревом, любуется майским разноцветьем. Для фронтовика из Пружан 7 мая 2020 года — особенная дата. Накануне Дня Победы он празднует свой 100-летний юбилей.

Ветеран из Пружан Николай Ляхоцкий отмечает 100-летний юбилей

Рядом самые близкие люди. Дочь, сын, внучка. Ветеран в хорошем расположении духа. Говорит, хотели отметить знаковую дату шумным застольем, но его пришлось отложить.

— Ничего, еще наверстаем, правда? — Николай Иванович озорно улыбается. Рассказывает о своей семье. О внуках, правнуках, праправнуках. Они разъехались кто куда. Живут в Минске, Санкт-Петербурге, странах Балтии. Фронтовик надеется, что скоро сможет их всех обнять.

В калитке появляются первые гости. Председатель Пружанского райисполкома Юрий Бисун пришел не с пустыми руками. На лацкане пиджака ветерана появилась юбилейная медаль. Юрий Юрьевич вручил подарок, пожелал главного — здоровья.

Ветеран из Пружан Николай Ляхоцкий отмечает 100-летний юбилей

«День Победы» спели под гармонь. Прямо под яблоней символически открыли бутылку шампанского. Ветеран пригубил:

— 9 Мая обязательно выпью фронтовые сто грамм. Это традиция. За всех, кто выжил, и кто не вернулся...

Прежде фронтовик каждый год участвовал в торжествах, шагал в праздничной колонне. Этот День Победы будет другим. Но для Николая Ивановича — по-прежнему самым главным днем в году.

В действующую армию Николай Ляхоцкий попал в 1944-м. Освобождал Польшу, Восточную Пруссию. Вспоминает:

— Боевое крещение мы прошли в Польше. С трудом прорвали вражескую оборону. Остановились отдохнуть в какой-то полуразрушенной хате. Только разместились — новый приказ. Вышли на улицу и вдруг — взрыв. От той хаты ничего не осталось...

Николай Ляхоцкий не раз выживал чудом. Последнее ранение для пехотинца могло стать смертельным — спасла бритва, которая лежала во внутреннем кармане бушлата. В медсанбате ее доставали по частям. «А ты, белорус, в рубашке родился!» — удивлялись врачи. День Победы счастливчик встретил в госпитале…

Ветеран из Пружан Николай Ляхоцкий отмечает 100-летний юбилей

— А ведь меня однажды все-таки «похоронили», — Николай Иванович смотрит с хитрым прищуром. — Дело было так. В 1980-е годы в районной газете опубликовали список жителей Пружанского района, которые погибли при освобождении Польши. Я начал читать, искать знакомые фамилии. И вдруг… Ляхоцкий Николай Иванович. Дата рождения, дата смерти. Номер могилы. Позвонил в редакцию. Там рассказали, что это архивные данные, извинились за чужую ошибку. Но я не расстроился. Решил, что это значит одно — жить буду долго. Так оно и вышло…

В мирное время, до самого выхода на пенсию, фронтовик работал водителем «скорой». Приходилось непросто:

— После войны станция скорой медпомощи — это одна-единственная комнатушка. На вызовы ездили на «полуторке». На ней же возили дрова, торф, которые были нужны для отопления больницы. Даже главный врач ездил заготавливать топливо. Так и жили…

На расспросы о своем долголетии ветеран отвечает, что особых секретов у него нет:

— Главное помнить, что движение — это жизнь. Нужно шевелиться, трудиться. Ну и забота близких помогает оставаться в тонусе.

Для 100-летнего человека Николай Иванович и впрямь держится молодцом. Каждый день гуляет, ходит в магазин за покупками. До сих пор хорошо помнит многое из того, что довелось пережить. Но о своей мирной жизни рассказывает с бо’льшим удовольствием:

— Война — это страшно. 75 лет мы живем в мире. Своим детям, внукам, всем вам я хочу пожелать одного  чтобы над вашей головой всегда было мирное небо.

 
Теги: Минск
 
 
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  Во дворе ветерана Николая Ляхоцкого пышным цветом распустилась старая яблоня. Белые лепестки устилают темнеющую рябь грядок. Николай Иванович сидит под...
 
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