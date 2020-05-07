Максимальный штраф за административные правонарушения в Беларуси планируется снизить до 30 БВ

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Максимальный штраф за административные правонарушения в Беларуси планируется снизить до 30 базовых величин. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале со ссылкой на директора НЦЗПИ Вадима Ипатова, сообщает БЕЛТА.





Вадим Ипатов рассказал об основных новациях Кодекса об административных правонарушениях. "С целью взаимного согласования размеров штрафа в административно-деликтном и уголовном законе планируется снизить до 30 базовых величин (1 БВ сейчас равна Br27) максимальный штраф, наложение которого, по общему правилу, допускается на граждан за административное правонарушение", - проинформировал директор НЦЗПИ.

Кроме того, рассматривается вариант закрепить допустимость штрафа, меньшего, чем нижний предел санкции. Как дополнительный стимул в проект включена норма о снижении размера штрафа, если человек уплатил его в сокращенный срок.

Директор НЦЗПИ отметил, что при подготовке нового КоАП проведена объемная работа по системному пересмотру и дифференциации административных взысканий. Из их числа планируется исключить предупреждение и исправительные работы. "Предупреждение предложено перевести в разряд профилактических мер. При этом в сравнении с действующим законом существенно расширяется возможность применения данной меры", - пояснил он. Ожидается, что в КоАП появится новое административное взыскание - общественные работы, а размеры штрафов будут пересмотрены.

"Ключевые положения нового административного законодательства направлены на усиление его профилактической и снижение карательной функции. Проект нового КоАП создает законодательные механизмы для сужения сферы применения административного взыскания до пределов, оптимально необходимых для поддержания общественного порядка", - подчеркнул Вадим Ипатов.