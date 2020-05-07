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Звезда фильма «Гарри Поттер» Руперт Гринт стал отцом
Источник материала: ОНТ
Звезда фильма «Гарри Поттера» актер Руперт Гринт и его девушка Джорджия Грум стали родителями,
В своем заявлении пара сообщила, что они стали гордыми родителями девочки. Они также попросили уважать частную жизнь. Имя дочери новоиспеченные родили не сообщили
О том, что они ждут ребенка, актер и его возлюбленная сообщили всего месяц назад, когда их видели на прогулке. У Джорджии был очень заметен округлившийся живот, поэтому скрывать беременность было сложно.
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Звезда фильма «Гарри Поттера» актер Руперт Гринт и его девушка Джорджия Грум стали родителями, пишет Mirror. В своем заявлении пара сообщила, что они стали гордыми...
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