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Звезда фильма «Гарри Поттер» Руперт Гринт стал отцом

07.05.2020 22:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Звезда фильма «Гарри Поттер» Руперт Гринт стал отцом

Звезда фильма «Гарри Поттера» актер Руперт Гринт и его девушка Джорджия Грум стали родителями, пишет Mirror.

В своем заявлении пара сообщила, что они стали гордыми родителями девочки. Они также попросили уважать частную жизнь. Имя дочери новоиспеченные родили не сообщили

О том, что они ждут ребенка, актер и его возлюбленная сообщили всего месяц назад, когда их видели на прогулке. У Джорджии был очень заметен округлившийся живот, поэтому скрывать беременность было сложно.

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Звезда фильма «Гарри Поттера» актер Руперт Гринт и его девушка Джорджия Грум стали родителями, пишет Mirror. В своем заявлении пара сообщила, что они стали гордыми...
 
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