Источник материала: Tut.by

Защитник сборной Беларуси по хоккею Олег Евенко покинул минское «Динамо» и заключил контракт с челябинским «Трактором». Об этом сообщает официальный сайт новой команды хоккеиста.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Евенко долгое время выступал в Северной Америке, в студенческих лигах и АХЛ, а два года назад перебрался в минское «Динамо», за которое сыграл 92 матча в КХЛ. В этих играх Евенко набрал 9 очков (4+5) при показателе полезности «-24».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Защитник сборной Беларуси по хоккею покинул минское «Динамо» Защитник сборной Беларуси по хоккею Олег Евенко покинул минское «Динамо» и заключил контракт с челябинским «Трактором». Об этом сообщает официальный сайт новой...

Напомним, что ранее минское «Динамо» рассталось с Андреем Костицыным, Стефаном Эллиоттом, Романом Дюковым и Михаилом Карнауховым.