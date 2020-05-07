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Защитник сборной Беларуси по хоккею покинул минское «Динамо»

08.05.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Защитник сборной Беларуси по хоккею Олег Евенко покинул минское «Динамо» и заключил контракт с челябинским «Трактором». Об этом сообщает официальный сайт новой команды хоккеиста.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Евенко долгое время выступал в Северной Америке, в студенческих лигах и АХЛ, а два года назад перебрался в минское «Динамо», за которое сыграл 92 матча в КХЛ. В этих играх Евенко набрал 9 очков (4+5) при показателе полезности «-24».

Напомним, что ранее минское «Динамо» рассталось с Андреем Костицыным, Стефаном Эллиоттом, Романом Дюковым и Михаилом Карнауховым.

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Защитник сборной Беларуси по хоккею Олег Евенко покинул минское «Динамо» и заключил контракт с челябинским «Трактором». Об этом сообщает официальный сайт новой...
 
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