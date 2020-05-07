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«Он прошёл от Минска до Берлина». Белорусы вспоминают о героях, погибших во время Великой Отечественной войны

07.05.2020 23:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь Помнит! Страна готовится масштабно отметить юбилей Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главные торжества пройдут 9 мая. Военный парад в столице по традиции состоится у стеллы «Минск – город-герой», но уже сейчас праздничные мероприятия охватили все регионы.

«Он прошёл от Минска до Берлина». Белорусы вспоминают о героях, погибших во время Великой Отечественной войны

В преддверии 75-летия неравнодушные белорусы продолжают нести цветы к знаковым местам по всей стране. Для одних – это память, для других – личная трагедия семьи и возможность еще раз сказать спасибо павшим и живым.

Репортаж Оксаны Семашко.

«Он прошёл от Минска до Берлина». Белорусы вспоминают о героях, погибших во время Великой Отечественной войны

Первокурсники Академии связи неспроста фрагменты истории сохраняют в памяти телефона. За победу в кровопролитных боях сражались и их деды. Сегодня немые символы героизма напоминают о подвиге каждого, кто рисковал своей жизнью ради нашей. Ведь связисты в годы войны не только обеспечивали телефонное соединение, но и сдавали кровь, помогали в строительстве боевых самолетов.

«Он прошёл от Минска до Берлина». Белорусы вспоминают о героях, погибших во время Великой Отечественной войны

Никита Лебедев, студент Белорусской государственной академии связи:
Ветеранов становится очень мало, поэтому мы стараемся поддерживать с ними связь и отдавать дань и почтение людям, погибшим в это время. Например, этот памятник и цветы, которые возлагают люди, это тоже часть памяти и уважения.

«Он прошёл от Минска до Берлина». Белорусы вспоминают о героях, погибших во время Великой Отечественной войны

Николай Дубина, студент Белорусской государственной академии связи:
Мой дедушка награжден многими медалями. Он прошел от Минска до Берлина. Очень важно помнить следующим поколениям о подвиге нашего народа, который через боль, слезы и страдания прошел такой тяжелый период.

Воинов-связистов, которые пали в годы Великой Отечественной войны, теплыми словами вспоминали у мемориального знака. В 80-х он появился во дворике Академии связи.  

«Он прошёл от Минска до Берлина». Белорусы вспоминают о героях, погибших во время Великой Отечественной войны

Андрей Зеневич, ректор Белорусской государственной академии связи:
Воины-связисты внесли большой вклад в Победу. Ведь говорят, что без связи нет управления, без управления нет Победы. Вопросы Великой Отечественной войны мы рассматриваем в учебной программе. Персонально рассматриваем и тех людей, которые учились в нашем учебном заведении и участвовали в войне, имеют заслуги. И чтим память ветеранов. Наши учащиеся встречаются с ними и помогают им.

Сегодня важно помнить каждого свидетеля тех страшных событий. 12 белорусов среди воинов-связистов были удостоены звания Героя Советского Союза. Сегодня в живых остались единицы.

«Он прошёл от Минска до Берлина». Белорусы вспоминают о героях, погибших во время Великой Отечественной войны

Министр связи и информатизации Беларуси: праздник Великой Победы – это праздник каждого гражданина нашей страны

Одно из самых страшных воспоминаний о военной столице связано с девятым километром Московского шоссе. Больше 30 тысяч советских военнопленных, партизан и мирных жителей здесь были замучены и убиты. Массово уничтоженные фашистами люди похоронены в братских могилах.

«Он прошёл от Минска до Берлина». Белорусы вспоминают о героях, погибших во время Великой Отечественной войны

Свое безмолвное «спасибо» за Победу 7 мая выразил и премьер-министр. Сколько мужества и жертвенности вынесла белорусская столица в годы лихолетья, знают больше тысячи дней немецкой оккупации. Они навсегда останутся раной в нашей истории. Город, который оказался в самом центре сражений, несмотря ни на что все же выстоял и по праву зовется городом-героем Минском. Он один из 12 таких в бывших странах Советского Союза. Сохранить Минск таким, какой он достался нам – свободным, дружелюбным, независимым – наше дело.

«Он прошёл от Минска до Берлина». Белорусы вспоминают о героях, погибших во время Великой Отечественной войны

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«Он прошёл от Минска до Берлина». Белорусы вспоминают о героях, погибших во время Великой Отечественной войны

Насколько важно помнить всех и каждого, сегодня говорили и в мемориальном комплексе «Доры» под Воложином. Именно здесь в 1943-м фашисты издевались над мирными жителями. Пожилых принуждали к тяжелым работам в Германии, остальных расстреливали (уцелеть удалось лишь трем женщинам). Сожгли и церковь.

Павел Каллаур рассказал историю своей семьи: жителей деревни согнали в церковь, но в самый последний момент их оставили жить

«Он прошёл от Минска до Берлина». Белорусы вспоминают о героях, погибших во время Великой Отечественной войны

Таких трагических событий по всей стране сотни. В братской могиле в самом сердце Сенно захоронено больше 200 бойцов Красной армии. В память о тех, кто сражался за родину и мир, выросла Аллея героев. Не дает забыть о тяготах войны и памятный знак «Боль», посвященный жертвам фашистского гетто.

Геннадий Давыдько: на самом деле эта Великая Победа – это было вчера, а мы уже так далеко продвинулись

«Он прошёл от Минска до Берлина». Белорусы вспоминают о героях, погибших во время Великой Отечественной войны

Вспоминали 7 мая подвиги и самых юных героей той войны. Имя 14-летнего пионера-партизана Марата Казея, который взорвал себя и подбиравшихся к нему немцев последней гранатой, хранят в памяти столичного сквера.

«Он прошёл от Минска до Берлина». Белорусы вспоминают о героях, погибших во время Великой Отечественной войны

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК ОО БРСМ:
Для нас очень важно, чтоб каждая семья чтила и помнила настоящих героев, победителей, которые отдали жизнь за то, чтобы вокруг нас цвели сады, всходили деревья и было мирное небо. И важно передавать эту память своим детям, чтобы они дальше передавали своим детям.

«Он прошёл от Минска до Берлина». Белорусы вспоминают о героях, погибших во время Великой Отечественной войны

По всей стране сотни и тысячи людей говорят спасибо за мир и за жизнь ветеранам и павшим воинам. И эту память каждый сохраняет как может.

«Он прошёл от Минска до Берлина». Белорусы вспоминают о героях, погибших во время Великой Отечественной войны

Оксана Семашко, корреспондент:
В преддверии Дня Победы на лацканах белорусов распускаются цветки яблони. Ведь май 1945-го нашим ветеранам запомнился не только чувством радости и гордости, но и ароматом цветущих яблонь.

«Он прошёл от Минска до Берлина». Белорусы вспоминают о героях, погибших во время Великой Отечественной войны

Ветераны, которые 75 лет назад были такими молодыми, как мы сейчас, прошли страшный огневой путь и по праву заслуживают самых теплых, искренних слов и дел. И это лишь малая часть того, что мы вместе и каждый из нас по отдельности может сделать.

Люди в материале: Никита Лебедев, Николай Дубина, Андрей Зеневич, Дмитрий Воронюк, Оксана Семашко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь Помнит! Страна готовится масштабно отметить юбилей Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главные торжества...
 
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