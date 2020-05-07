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Леонид Анфимов: все граждане республики должны отдать дань памяти тем, кто нам дал право просто жить

07.05.2020 23:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Цветы к памятнику матери-патриотке Анастасии Куприяновой 7 мая легли в Жодино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Анфимов: все граждане республики должны отдать дань памяти тем, кто нам дал право просто жить

«Он прошёл от Минска до Берлина». Белорусы вспоминают о героях, погибших во время Великой Отечественной войны

Этот мемориал как символ матерей, потерявших своих сыновей на войне. У Куприяновой их было пять, и ни один не уцелел.

Леонид Анфимов: все граждане республики должны отдать дань памяти тем, кто нам дал право просто жить

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Для меня День Победы – это праздник, как говорят, со слезами на глазах, и святой день, когда все граждане республики должны отдать дань памяти тем, кто обеспечил свободу и независимость нашей родине, кто дал нам возможность сегодня созидательно трудиться, кто нам дал право просто жить.

Люди в материале: Леонид Анфимов

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Цветы к памятнику матери-патриотке Анастасии Куприяновой 7 мая легли в Жодино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Он прошёл от...
 
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