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Леонид Анфимов: все граждане республики должны отдать дань памяти тем, кто нам дал право просто жить
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Цветы к памятнику матери-патриотке Анастасии Куприяновой 7 мая легли в Жодино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот мемориал как символ матерей, потерявших своих сыновей на войне. У Куприяновой их было пять, и ни один не уцелел.
Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
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Леонид Анфимов: все граждане республики должны отдать дань памяти тем, кто нам дал право просто жить
Новости Беларуси. Цветы к памятнику матери-патриотке Анастасии Куприяновой 7 мая легли в Жодино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Он прошёл от...
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