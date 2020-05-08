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NASA поделилось впечатляющими снимками полевых цветов, которые видны из космоса

08.05.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

NASA поделилось впечатляющими снимками полевых цветов, которые видны из космоса

Полевые оранжевые маки в Калифорнии расцвели так ярко, что их видно из космоса. Эксперты NASA поделились впечатляющими фотографиями этого красочного явления, которые сделаны спутником Landsat 8.

Из-за сильной засухи в регионе в начале года ожидалось, что этого зрелища не увидят, однако к апрелю в штате выпало 27 см осадков (примерно на 10 см больше, чем обычно). Благодаря обильным дождям произошло буйное цветение полевых цветов в апреле.


Как отметили эксперты, именно из-за обилия влаги растения цветут дольше обычного.

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Полевые оранжевые маки в Калифорнии расцвели так ярко, что их видно из космоса. Эксперты NASA поделились впечатляющими фотографиями этого красочного явления,...
 
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