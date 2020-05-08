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NASA поделилось впечатляющими снимками полевых цветов, которые видны из космоса
Источник материала: ОНТ
Полевые оранжевые маки в Калифорнии расцвели так ярко, что их видно из космоса. Эксперты NASA поделились впечатляющими фотографиями этого красочного явления, которые сделаны спутником Landsat 8.
Из-за сильной засухи в регионе в начале года ожидалось, что этого зрелища не увидят, однако к апрелю в штате выпало 27 см осадков (примерно на 10 см больше, чем обычно). Благодаря обильным дождям произошло буйное цветение полевых цветов в апреле.
Как отметили эксперты, именно из-за обилия влаги растения цветут дольше обычного.
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Полевые оранжевые маки в Калифорнии расцвели так ярко, что их видно из космоса. Эксперты NASA поделились впечатляющими фотографиями этого красочного явления,...
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