NASA поделилось впечатляющими снимками полевых цветов, которые видны из космоса

Источник материала: ОНТ

Полевые оранжевые маки в Калифорнии расцвели так ярко, что их видно из космоса. Эксперты NASA поделились впечатляющими фотографиями этого красочного явления, которые сделаны спутником Landsat 8.

Из-за сильной засухи в регионе в начале года ожидалось, что этого зрелища не увидят, однако к апрелю в штате выпало 27 см осадков (примерно на 10 см больше, чем обычно). Благодаря обильным дождям произошло буйное цветение полевых цветов в апреле.





Как отметили эксперты, именно из-за обилия влаги растения цветут дольше обычного.

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