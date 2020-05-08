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Часть ул. Высокой в Бресте стала односторонней. Впрочем, ветер всё может внезапно изменить

08.05.2020 06:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

При чём тут ветер? Всё расскажем и покажем, давайте быть последовательными. Прежде всего, вам надо знать, что с 6 мая 2020 года часть улицы Высокой в Бресте решено сделать односторонней. Неудобно? Да, есть такое.

Часть ул. Высокой в Бресте стала односторонней. Впрочем, ветер всё может внезапно изменить

Знаки уже установили. Вы можете повернуть с Пионерской на Высокую, но дальше чем до перекрёстка, где расположен шиномонтаж ехать нельзя. Кирпич.

Часть ул. Высокой в Бресте стала односторонней. Впрочем, ветер всё может внезапно изменить

Впрочем, всё может измениться. Знак совсем не закреплён.

Часть ул. Высокой в Бресте стала односторонней. Впрочем, ветер всё может внезапно изменить

Его, похоже, просто воткнули в землю, и первый же ветерок положит его.

Часть ул. Высокой в Бресте стала односторонней. Впрочем, ветер всё может внезапно изменить

Изменения коснулись только участка от улицы Фруктовой до улицы Тришинской.

Часть ул. Высокой в Бресте стала односторонней. Впрочем, ветер всё может внезапно изменить

Надо ли говорить о том, что мало кто обращает внимание на данный знак? Ну стоит, да и стоит себе.

Часть ул. Высокой в Бресте стала односторонней. Впрочем, ветер всё может внезапно изменить

ГАИ даёт время привыкнуть, а после поставят сотрудника чуть поодаль, и деваться вам будет некуда, не спрячешься. Так что лучше привыкайте уже сейчас, пригодится.

 
Теги: Брест
 
 
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  При чём тут ветер? Всё расскажем и покажем, давайте быть последовательными. Прежде всего, вам надо знать, что с 6 мая 2020 года часть улицы Высокой в Бресте решено...
 
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