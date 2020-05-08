Часть ул. Высокой в Бресте стала односторонней. Впрочем, ветер всё может внезапно изменить

Источник материала: Виртуальный Брест

При чём тут ветер? Всё расскажем и покажем, давайте быть последовательными. Прежде всего, вам надо знать, что с 6 мая 2020 года часть улицы Высокой в Бресте решено сделать односторонней. Неудобно? Да, есть такое.





Знаки уже установили. Вы можете повернуть с Пионерской на Высокую, но дальше чем до перекрёстка, где расположен шиномонтаж ехать нельзя. Кирпич.





Впрочем, всё может измениться. Знак совсем не закреплён.





Его, похоже, просто воткнули в землю, и первый же ветерок положит его.





Изменения коснулись только участка от улицы Фруктовой до улицы Тришинской.





Надо ли говорить о том, что мало кто обращает внимание на данный знак? Ну стоит, да и стоит себе.





ГАИ даёт время привыкнуть, а после поставят сотрудника чуть поодаль, и деваться вам будет некуда, не спрячешься. Так что лучше привыкайте уже сейчас, пригодится.