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Смертельная авария в Бобруйске попала на записи камер видеонаблюдения
Источник материала: БTДТП произошло накануне на улице Минское шоссе. Судя по кадрам, мотоциклист пошел на обгон попутного транспорта и врезался в автобус, который поворачивал налево. 21-летний байкер погиб на месте. Причины и обстоятельства аварии выясняют специалисты.
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ДТП произошло накануне на улице Минское шоссе. Судя по кадрам, мотоциклист пошел на обгон попутного транспорта и врезался в автобус, который поворачивал налево....
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