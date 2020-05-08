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Смертельная авария в Бобруйске попала на записи камер видеонаблюдения

08.05.2020 09:32 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

ДТП произошло накануне на улице Минское шоссе. Судя по кадрам, мотоциклист пошел на обгон попутного транспорта и врезался в автобус, который поворачивал налево. 21-летний байкер погиб на месте. Причины и обстоятельства аварии выясняют специалисты. 

 
 
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ДТП произошло накануне на улице Минское шоссе. Судя по кадрам, мотоциклист пошел на обгон попутного транспорта и врезался в автобус, который поворачивал налево....
 
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