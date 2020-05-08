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В Мозыре бойцы наркоконтроля изъяли из незаконного оборота партию насвая
Источник материала: БTОбщий вес продукции - почти 1400 граммов. Сообщается, что некурительные табачные изделия силовики нашли дома у 29-летнего неработающего мужчины. По оперативной информации, товар подозреваемый планировал реализовать у себя в городе. Изъятые вещества отправлены на экспертизу.
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Общий вес продукции - почти 1400 граммов. Сообщается, что некурительные табачные изделия силовики нашли дома у 29-летнего неработающего мужчины. По оперативной...
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