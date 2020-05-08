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115 зенитный ракетный полк заступил на боевое дежурство
08.05.2020 06:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
1 зенитный ракетный дивизион 115-го зенитного ракетного полка Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны сегодня приступил на боевое дежурство по охране Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве.
Заступлению на боевое дежурство предшествовала большая кропотливая работа по подготовке как личного состава, так и вооружения, военной и специальной техники. Все офицеры дивизиона имеют опыт реальных боевых пусков на полигонах Российской Федерации и всегда оценивались только на хорошо и отлично.
Ритуал заступления на дежурство, по традиции, прошел в торжественной обстановке. Право поднять Государственный флаг страны было предоставлено старшему лейтенанту Антону Хмелевскому – командиру стартового взвода. За плечами у него – участие в тактическом учении с боевой стрельбой, на полигоне Ашулук на территории Российской Федерации.
Личный состав, заступивший на боевое дежурство по противовоздушной обороне воздушных рубежей нашей Родины в преддверии Дня Победы, заблаговременно готовился к выполнению этой важной задачи, - рассказал командир подразделения подполковник Алексей Иванов. - Офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты глубоко понимают высокую ответственность за защиту нашего мирного неба. Безопасность страны – в надежных руках.
Заместитель командира 1 зенитного ракетного дивизиона
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