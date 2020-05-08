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115 зенитный ракетный полк заступил на боевое дежурство

08.05.2020 06:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

1 зенитный ракетный дивизион 115-го зенитного ракетного полка Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны сегодня приступил на боевое дежурство по охране Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве.

115 зенитный ракетный полк заступил на боевое дежурство

Заступлению на боевое дежурство предшествовала большая кропотливая работа по подготовке как личного состава, так и вооружения, военной и специальной техники. Все офицеры дивизиона имеют опыт реальных боевых пусков на полигонах Российской Федерации и всегда оценивались только на хорошо и отлично.

115 зенитный ракетный полк заступил на боевое дежурство

Ритуал заступления на дежурство, по традиции, прошел в торжественной обстановке. Право поднять Государственный флаг страны было предоставлено старшему лейтенанту Антону Хмелевскому – командиру стартового взвода. За плечами у него – участие в тактическом учении с боевой стрельбой, на полигоне Ашулук на территории Российской Федерации.

115 зенитный ракетный полк заступил на боевое дежурство

Личный состав, заступивший на боевое дежурство по противовоздушной обороне воздушных рубежей нашей Родины в преддверии Дня Победы, заблаговременно готовился к выполнению этой важной задачи, - рассказал командир подразделения подполковник Алексей Иванов. - Офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты глубоко понимают высокую ответственность за защиту нашего мирного неба. Безопасность страны – в надежных руках.

115 зенитный ракетный полк заступил на боевое дежурство

Заместитель командира 1 зенитного ракетного дивизиона 
по идеологической работе капитан Мастерков Игорь Михайлович

115 зенитный ракетный полк заступил на боевое дежурство

115 зенитный ракетный полк заступил на боевое дежурство

115 зенитный ракетный полк заступил на боевое дежурство 115 зенитный ракетный полк заступил на боевое дежурство 115 зенитный ракетный полк заступил на боевое дежурство 115 зенитный ракетный полк заступил на боевое дежурство 115 зенитный ракетный полк заступил на боевое дежурство
115 зенитный ракетный полк заступил на боевое дежурство 115 зенитный ракетный полк заступил на боевое дежурство 115 зенитный ракетный полк заступил на боевое дежурство 115 зенитный ракетный полк заступил на боевое дежурство 115 зенитный ракетный полк заступил на боевое дежурство

115 зенитный ракетный полк заступил на боевое дежурство

 
 
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