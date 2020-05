Ждать помощи от государства? Это смешно владелица ресторана о коронакризисе и бизнесе в Беларуси

Источник материала: Myfin

Кто это?

Дарья Качмазова окончила в Лондоне два университета: City University (BA in Linguistics and Communication Science) и Saïd Business School (BA in Economics and Management) (Oxford University business school), после чего уехала в Дубай, где проработала несколько лет в ювелирном бизнесе. В Минск Дарья переехала 3 года назад вместе с дочерью. При этом выбирала между Лондоном, Москвой и Киевом, но решила остановиться на Беларуси – здесь, по ее мнению, самое сильное начальное и среднее образование для ребенка, много зелени в городе и нет лишней суеты крупного мегаполиса.

В прошлом году Дарья приобрела караоке-клуб IKRA (в 2017-м он продавался за $50 000 – прим. Myfin.by) и переделала его в ресторан Avalon. Она также планировала открыть в апреле косметологическую студию, но закупленное оборудование застряло в России после введения карантина и самоизоляции. С апреля ресторан Avalon перешел на закрытый режим работы: клиентов не принимают, работает доставка, а кухня готовит благотворительные обеды для врачей.

Первые впечатления от белорусского бизнеса

– Я была в шоке от увиденного. Столкнулась с тем, что люди элементарно не верят друг другу. Постоянно нужны договоры, куча подписанных бумажек и прочей макулатуры. В отличие от Англии, здесь не работают устные договоренности и джентльменское соглашение. Белорусские бизнесмены практически все уверены, что их обманут, или не заплатят, или где-то подставят.

Другая проблема – скоротечность большинства бизнесов в минском общепите. За редким исключением, здесь практически никто не работает более 3 лет. В Москве и Лондоне заведения открываются и работают десятилетиями. И это касается не только каких-то крупных пафосных заведений, но и небольших уютных пабов или баров. Там люди идут в общепит не чтобы поскорее урвать свой кусок, а через пару лет гори оно все огнем, а с четким пониманием долгосрочности проекта и страстью к своему делу.

Вошла в ресторанный бизнес, потому что люблю

– Выбрала ресторанный бизнес, потому что хочу заниматься тем, что сама люблю. Мне нравилась IKRA на старте проекта, я ее регулярно посещала, приятно проводила здесь время. И в итоге созрела для того, чтобы инвестировать в это место. Собственники как раз выставили клуб на продажу, и я его приобрела. Сейчас максимально плотно погружена в операционное управление. У меня есть еще несколько бизнесов в России, поэтому приходилось быть постоянно в разъездах, но в связи с закрытием границ получилось сосредоточиться на минском заведении.

Без алкоголя и тусовок люди долго не могут

– Ничего премиального после пандемии в общепите больше не останется. Будет спрос на недорогой, но качественный отдых.

Люди могут прожить без лобстеров и улиток. Без алкоголя и тусовок люди тоже какое-то время проживут, но надолго их не хватит.



Считаю, что уже к началу лета народу надоест сидеть по домам, и они начнут возвращаться к привычной жизни с развлечениями и походами по ресторанам.

После окончания эпидемии мы увидим как рынок снова откатится на уровень 90-х. Когда открытых заведений будет немного, денег у людей тоже в обрез, а привлекать посетителей нужно будет чем-то большим, чем низкими ценами. Сейчас многие рестораны пройдут переформатирование. Например, мы от ресторанного формата переходим к формату пати-бара и караоке плюс активно прокачиваем доставку.

Рассчитывать на помощь от государства просто смешно

– Рассчитывать на какую-то помощь от государства по меньшей мере наивно, а если смотреть трезво, то просто смешно. Вспомните все последние кризисы и назовите хотя бы один пример, когда государство помогло малому бизнесу, не связанному с этим государством близкими отношениями? Государство не вводит карантин, не объявляет чрезвычайное положение, соответственно, и оснований кого-то спасать нет.

Даже объявленный пакет госпомощи, который на самом деле ничем нам не поможет, приняли только после уплаты квартальных налогов. Как говорит один известный персонаж: «Совпадение? Не думаю».







Я для себя решила так: заведение закрываем для посетителей, переходим на доставку и помощь врачам обедами. Сейчас ежедневно готовим до 50 бесплатных обедов для врачей. При этом максимально сохраняем команду и ждем, когда изменится эпидемиологическая ситуация. Никто из команды не сокращен, не отправлен в отпуск за свой счет или что-то подобное. Да, приходится компенсировать эти затраты из собственных сбережений, но считаю важным поддержать людей, которые со мной с самого начала проекта.

Через два-три месяца рынку общепита – ...ц

– Если ситуация не изменится в ближайшие месяц-два, то рынку минского общепита наступит, мягко выражаясь, конец. Он просто массово начнет схлопываться. До закрытия и перехода на карантин у нас произошло падение выручки где-то на 60-70%. Уже сейчас мне приходится договариваться с арендодателем о том, чтобы платить только минимально возможную сумму, которая покрывает его налоговые платежи государству. При этом я арендую у частника, иностранца, согласовать с которым все эти вопросы крайне сложно. И так происходит по всем цепочкам. Многие договориться не смогут, начнется вал банкротств.

От этого в конечном итоге проиграют все: государство, так как будет собирать меньше налогов; люди, так как сильно сократится выбор заведений, и бизнесмены, которые из-за накопленных долгов уже не смогут вернуться на рынок.







Даже смерть не объединит нас

– Будут ли рестораторы объединяться перед лицом глобального кризиса, чтобы попытаться совместно выжить? Конечно, нет. К сожалению, в Беларуси я столкнулась с неприятным явлением, когда бизнесы, которые даже не конкурируют друг с другом за клиентов, не хотят заводить партнерские отношения и помогать друг другу. Сюда же накладывается общая пассивность минчан и белорусов в целом. Поэтому я уверена, что никто не будет объединяться, чтобы отстаивать свои права или выдвигать какие-то требования. Будем умирать поодиночке.

Что делать, чтобы не сойти с ума

– Мне очень не хватает физической активности. Обычно я хожу на бокс и пробежки. Поэтому стараюсь компенсировать домашней уборкой и другими активностями, не требующими выхода из дома: читаю книги, делаю зарядку.

Сколько еще сможем продержаться в таком режиме, не знаю. Но надеюсь на лучшее, поддерживаю команду и верю в свои силы. Тем не менее, не жалею, что осталась в Беларуси – я здесь надолго.