|
Ночью в Березовском районе в аварии погибли четыре человека
Источник материала: Tut.by
Страшная авария произошла около 4 утра 8 мая около деревни Ярцевичи, на подъезде к Белоозерску,
В результате столкновения Renault и Nissan погибли 4 человека: 23-летний водитель и два пассажира Nissan и пассажир Renault.
58-летний водитель Renault доставлен в больницу.
Сейчас на месте происшествия работают следователи, эксперты, ГАИ и МЧС.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Страшная авария произошла около 4 утра 8 мая около деревни Ярцевичи, на подъезде к Белоозерску.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)