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Ночью в Березовском районе в аварии погибли четыре человека

08.05.2020 07:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Страшная авария произошла около 4 утра 8 мая около деревни Ярцевичи, на подъезде к Белоозерску, сообщает МВД. Столкнулись Renault и Nissan, одна из машин загорелась.


В результате столкновения Renault и Nissan погибли 4 человека: 23-летний водитель и два пассажира Nissan и пассажир Renault.



58-летний водитель Renault доставлен в больницу.


Сейчас на месте происшествия работают следователи, эксперты, ГАИ и МЧС.

 
 
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Страшная авария произошла около 4 утра 8 мая около деревни Ярцевичи, на подъезде к Белоозерску.
 
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