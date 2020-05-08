Ночью в Березовском районе в аварии погибли четыре человека

Источник материала: Tut.by

Страшная авария произошла около 4 утра 8 мая около деревни Ярцевичи, на подъезде к Белоозерску, сообщает МВД. Столкнулись Renault и Nissan, одна из машин загорелась.





В результате столкновения Renault и Nissan погибли 4 человека: 23-летний водитель и два пассажира Nissan и пассажир Renault.









58-летний водитель Renault доставлен в больницу.





Сейчас на месте происшествия работают следователи, эксперты, ГАИ и МЧС.