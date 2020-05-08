Возле комплекса у цирка восстановят часть снесенного памятника истории. Одобрен вот такой проект

Источник материала: Tut.by

Недавно архитектурно-градостроительный совет при главном архитекторе столицы одобрил визуальную концепцию фрагмента исторического здания первой минской электростанции , который установят возле строящегося комплекса у цирка. Что это вообще за история и как будет выглядеть композиция — в материале REALTY.TUT.BY.



Изображение: «Минскгражданпроект»

Что это за история?

Первая минская электростанция была возведена 125 лет назад, но в 2012 году ее главный корпус снесли ради строительства гостиничного комплекса Kempinski, которым тогда занимались структуры Юрия Чижа.



Комплекс зданий первой минской электростанции, которого больше нет. Фото из архива Вадима Глинника

Благо после волны недовольства общественности проектировщикам все-таки поставили задачу сохранить оставшиеся фрагменты комплекса зданий электростанции и перенести их на новое место.

Но целыми на тот момент остались только два сооружения с интересными главными фасадами. Они тоже были сильно перестроены, но историки смогли их исследовать.



Два здания, которые специалистам удалось исследовать. Фасад того, что слева, удалось сохранить. Второе здание разрушилось, когда его разрезали. Фото: Вадим Глинник

Сейчас комплекс у цирка достраивает уже российский Сбербанк — уже как офисное здание. Куски исторического комплекса зданий электростанции вернули на стройплощадку в декабре 2019-го. Они находятся за строительным забором, фактически на набережной Свислочи.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как будет выглядеть восстановленный фрагмент?

Сейчас куски стен пронумерованы, упакованы и складированы под навесом. Все это сделано для того, чтобы перенести на это место все сохранившиеся подлинные фрагменты комплекса зданий бывшей электростанции. А именно — главный фасад здания электроподстанции и фрагменты декора главного фасада основного здания электростанции. Вот какой вариант предложили членам архитектурно-градостроительного совета проектировщики из «Минскгражданпроекта»:



Изображение: «Минскгражданпроект»

В частности, было предложено смонтировать главный фасад подстанции на уровне набережной Свислочи на его исторической отметке, но развернуть фасад на вход в парк Горького.

— Такое решение снимает проблему вторжения в ансамбль проспекта Независимости, организовывает набережную, ориентирует исторический объект на парковые перспективы и позволяет рассматривать воссозданный фрагмент не только в структуре генерального плана многофункционального комплекса, но и городского парка, — говорят проектировщики.

Предлагается также установить перед смонтированным главным фасадом здания подстанции архитектурный макет всего архитектурного комплекса зданий электростанции с информацией о его строительной истории.



Изображение: «Минскгражданпроект»

На уровне выше, со стороны проспекта, предлагается украсить стену картографическим изображением парка Горького с исторической информацией о нем.



Изображение: «Минскгражданпроект»

Архитекторы принципиально одобрили эту концепцию к дальнейшему проектированию, но дали некоторые рекомендации. Например, рассмотреть возможность установки макета электростанции выше уровня земли и возможность установки самого фрагмента не в плоскости подпорной стены.

Проект на стадии «С» будет еще раз представлен на рассмотрение в комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.

Весь комплекс у цирка планируют достроить в 2022 году.