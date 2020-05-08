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Возле комплекса у цирка восстановят часть снесенного памятника истории. Одобрен вот такой проект
Источник материала: Tut.by
Недавно архитектурно-градостроительный совет при главном архитекторе столицы одобрил визуальную концепцию фрагмента исторического здания
Что это за история?
Первая минская электростанция была возведена 125 лет назад, но в 2012 году ее главный корпус снесли ради строительства гостиничного комплекса Kempinski, которым тогда занимались структуры Юрия Чижа.
Благо после волны недовольства общественности проектировщикам все-таки поставили задачу сохранить оставшиеся фрагменты комплекса зданий электростанции и перенести их на новое место.
Но целыми на тот момент остались только два сооружения с интересными главными фасадами. Они тоже были сильно перестроены, но историки смогли их исследовать.
Сейчас комплекс у цирка достраивает уже российский Сбербанк — уже как офисное здание. Куски исторического комплекса зданий электростанции вернули на стройплощадку в декабре 2019-го. Они находятся за строительным забором, фактически на набережной Свислочи.
Как будет выглядеть восстановленный фрагмент?
Сейчас куски стен пронумерованы, упакованы и складированы под навесом. Все это сделано для того, чтобы перенести на это место все сохранившиеся подлинные фрагменты комплекса зданий бывшей электростанции. А именно — главный фасад здания электроподстанции и фрагменты декора главного фасада основного здания электростанции. Вот какой вариант предложили членам архитектурно-градостроительного совета проектировщики из «Минскгражданпроекта»:
В частности, было предложено смонтировать главный фасад подстанции на уровне набережной Свислочи на его исторической отметке, но развернуть фасад на вход в парк Горького.
— Такое решение снимает проблему вторжения в ансамбль проспекта Независимости, организовывает набережную, ориентирует исторический объект на парковые перспективы и позволяет рассматривать воссозданный фрагмент не только в структуре генерального плана многофункционального комплекса, но и городского парка, — говорят проектировщики.
Предлагается также установить перед смонтированным главным фасадом здания подстанции архитектурный макет всего архитектурного комплекса зданий электростанции с информацией о его строительной истории.
На уровне выше, со стороны проспекта, предлагается украсить стену картографическим изображением парка Горького с исторической информацией о нем.
Архитекторы принципиально одобрили эту концепцию к дальнейшему проектированию, но дали некоторые рекомендации. Например, рассмотреть возможность установки макета электростанции выше уровня земли и возможность установки самого фрагмента не в плоскости подпорной стены.
Проект на стадии «С» будет еще раз представлен на рассмотрение в комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.
Весь комплекс у цирка планируют достроить в 2022 году.
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Недавно визуальная концепция восстановления была одобрена архитектурно-градостроительным советом Минска.
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