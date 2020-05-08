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Не пугайтесь, это новый челлендж: женщины начали массово создавать оптический макияж
Источник материала: Tut.by
Если женщине скучно, то она обязательно придумает новый челлендж. В
На опубликованные кадры обратили внимание The Sun. Идея состоит в том, чтобы средствами декоративной косметики сымитировать на своем лице контуры уменьшенного кукольного лица.
Для этого женщины принялись вырисовывать на кончике и крыльях носа новые губы, а на переносице — небольшой нос.
Чтобы скрыть свои собственные губы и подбородок, экспериментаторши повязывали шарфы, платки или натягивали ворот водолазки.
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Ловите очередной тренд - оптическая иллюзия на лице, созданная с помощью макияжа
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