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Не пугайтесь, это новый челлендж: женщины начали массово создавать оптический макияж

08.05.2020 08:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если женщине скучно, то она обязательно придумает новый челлендж. В подушки, одеяла и даже бумажные пакеты многие уже наряжались, мусор в красивых платьях выносили, пора двигаться дальше. Ловите очередной тренд — оптическая иллюзия на лице, созданная с помощью макияжа.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Hannah (@itshannahduhhhhh) 6 Май 2020 в 8:10 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Elle Ervin (@elle.ervin) 4 Май 2020 в 7:15 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kat. D (@the.kat.d) 2 Май 2020 в 11:02 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Настя Райли (Свирская) (@nastya_svirskaya) 4 Май 2020 в 2:18 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Josa Pareña (@josagparena) 7 Май 2020 в 1:06 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Bridget (@bridget__rose__) 6 Май 2020 в 9:36 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jean-Luc (@jayelle.glam) 6 Май 2020 в 1:55 PDT

На опубликованные кадры обратили внимание The Sun. Идея состоит в том, чтобы средствами декоративной косметики сымитировать на своем лице контуры уменьшенного кукольного лица.

Для этого женщины принялись вырисовывать на кончике и крыльях носа новые губы, а на переносице — небольшой нос.

Чтобы скрыть свои собственные губы и подбородок, экспериментаторши повязывали шарфы, платки или натягивали ворот водолазки.

 
 
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Ловите очередной тренд - оптическая иллюзия на лице, созданная с помощью макияжа
 
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