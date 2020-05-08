Не пугайтесь, это новый челлендж: женщины начали массово создавать оптический макияж

Источник материала: Tut.by

Если женщине скучно, то она обязательно придумает новый челлендж. В подушки, одеяла и даже бумажные пакеты многие уже наряжались, мусор в красивых платьях выносили, пора двигаться дальше. Ловите очередной тренд — оптическая иллюзия на лице, созданная с помощью макияжа.

На опубликованные кадры обратили внимание The Sun. Идея состоит в том, чтобы средствами декоративной косметики сымитировать на своем лице контуры уменьшенного кукольного лица.

Для этого женщины принялись вырисовывать на кончике и крыльях носа новые губы, а на переносице — небольшой нос.

Чтобы скрыть свои собственные губы и подбородок, экспериментаторши повязывали шарфы, платки или натягивали ворот водолазки.