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Акция «Во славу общей победы!» завершится торжественной церемонией в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых

08.05.2020 08:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Акция «Во славу общей победы!» завершится торжественной церемонией в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых

«Во славу общей Победы»! В преддверии большого юбилея в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых сегодня заложат капсулы с землёй с мест сражений Великой Отечественной. Акция стартовала год назад и объединила сотни населенных пунктов – от городов-героев до небольших деревень.

Участники марафона памяти прошли маршрутами ожесточенных боев. Сегодня там установлены мемориалы, памятники и обелиски. Отдать дань памяти – самое малое, что мы можем сделать для победителей в эти дни. Землю, которая помнит подвиги солдат и офицеров Великой Отечественной привезли в Минск из разных стран – их сегодня объединяет память и благодарность. У всех участников - общая цель: сохранить историческую правду и увековечить имена героев. Важность памятной церемонии отметил и Президент Беларуси. Она упоминалась во время недавнего телефонного разговора Александра Лукашенко с президентом Молдовы Игорем Додоном. Сегодня телеканал ОНТ будет вести прямую трансляцию торжественной церемонии из крипты Храма-памятника в честь Всех Святых. Начало в 11:30. 

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Теги: Минск
 
 
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«Во славу общей Победы»! В преддверии большого юбилея в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых сегодня заложат капсулы с землёй с мест сражений Великой...
 
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