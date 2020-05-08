Бывший милиционер написал в посольство Австрии письмо по поводу приговора экс-владельцу «Мотовело»

пише т Белсат. Свои выводы он изложил в письме посольству Австрии,т Белсат.





В 2016 году процесс над крупным бизнесменом и экс-владельцем минского мотовелозавода стал громким событием. Александру Муравьеву, главному обвиняемому по делу, инкриминировали мошенничество (ч. 4 ст. 209), разворовывание (ч. 4 ст. 210), уклонение от уплаты налогов (ч. 2 ст. 243). Согласно приговору Муравьев получил 11 лет лишения свободы и конфискацию имущества, в том числе – акций «Мотовело».





Михаил Куцко, бывший милиционер из Гродно, о котором «Белсат» уже писал, познакомился с Александром Муравьевым в исправительной колонии №3 («Витьба»). Там Куцко изучил судебный приговор Муравьева, в котором нашел нестыковки. По словам бывшего милиционера, далеко не все выводы следствия можно считать корректными, а значит и справедливость приговора можно поставить под сомнение.













Куцко в связи с этим написал письмо в австрийское посольство, потому что «Мотовело» принадлежало зарегистрированной в Австрии компании» «ATEC Trading GmbH», собственником которой и был Муравьев.













Например, Куцко обращает внимание на то, что по одному из эпизодов Александр Муравьев 2 апреля 2013 года в Минске передал своему брату реквизиты, наименования, печати, а также доступ к расчетным счетам «ATEC Trading GmbH». Но в тот момент бизнесмен находился в Дубае и поэтому не мог ничего передавать брату в столице Беларуси, отмечается в письме. Бывший милиционер также обращает внимание на ряд других нелепостей в деле бизнесмена.





Куцко в своем письме пишет, что все эти факты должны поспособствовать тому, чтобы австрийская сторона призвала белорусские власти устранить все противоречия в деле «австрийского инвестора Муравьева».







