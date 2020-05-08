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Бывший милиционер написал в посольство Австрии письмо по поводу приговора экс-владельцу «Мотовело»

08.05.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший милиционер из Гродно Михаил Куцко во время изучения судебного решения известного бизнесмена Александра Муравьева обнаружил ряд противоречий.

 Свои выводы он изложил в письме посольству Австрии, пишет Белсат.

В 2016 году процесс над крупным бизнесменом и экс-владельцем минского мотовелозавода стал громким событием. Александру Муравьеву, главному обвиняемому по делу, инкриминировали мошенничество (ч. 4 ст. 209), разворовывание (ч. 4 ст. 210), уклонение от уплаты налогов (ч. 2 ст. 243). Согласно приговору Муравьев получил 11 лет лишения свободы и конфискацию имущества, в том числе – акций «Мотовело».

Михаил Куцко, бывший милиционер из Гродно, о котором «Белсат» уже писал, познакомился с Александром Муравьевым в исправительной колонии №3 («Витьба»). Там Куцко изучил судебный приговор Муравьева, в котором нашел нестыковки. По словам бывшего милиционера, далеко не все выводы следствия можно считать корректными, а значит и справедливость приговора можно поставить под сомнение.



Куцко в связи с этим написал письмо в австрийское посольство, потому что «Мотовело» принадлежало зарегистрированной в Австрии компании» «ATEC Trading GmbH», собственником которой и был Муравьев.



Например, Куцко обращает внимание на то, что по одному из эпизодов Александр Муравьев 2 апреля 2013 года в Минске передал своему брату реквизиты, наименования, печати, а также доступ к расчетным счетам «ATEC Trading GmbH». Но в тот момент бизнесмен находился в Дубае и поэтому не мог ничего передавать брату в столице Беларуси, отмечается в письме. Бывший милиционер также обращает внимание на ряд других нелепостей в деле бизнесмена.

Куцко в своем письме пишет, что все эти факты должны поспособствовать тому, чтобы австрийская сторона призвала белорусские власти устранить все противоречия в деле «австрийского инвестора Муравьева».
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Бывший милиционер из Гродно Михаил Куцко во время изучения судебного решения известного бизнесмена Александра Муравьева обнаружил ряд противоречий.
 
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