







"В составе ЧВК, кроме россиян, воюют граждане Беларуси, Молдавии, Сербии и Украины", - говорится в 57-страничном докладе сотрудников мониторинговой миссии комитета ООН по санкциям в отношении Ливии.





Наблюдатели ООН сообщили и о сирийских наемниках, которые тоже сражаются на стороне генерала Хафтара.





По данным наблюдателей, в Ливии сейчас находятся порядка 1,2 тыс. наемников из ЧВК "Вагнер". В документе подчеркивается, что это - приблизительная оценка.





Информация, на основе которой был подготовлен доклад, взята из открытых источников, а также основана на "визуальных контактах", поясняют авторы доклада.





Ранее в этом году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что в Ливии размещены 2,5 тыс. бойцов "ЧВК "Вагнер". Также он заявлял, что там находятся еще 5 тыс. солдат из Судана, из Чада и Нигера, также воюющих на стороне Хафтара.





В докладе ООН говорится, что наемники в Ливии, "оказывают техническую поддержку в ремонте военных машин и участвуют в боевых операциях". Члены ЧВК работают наводчиками артиллерии, снайперами и дают консультации в области противодействия электронному наблюдению, утверждают авторы доклада.