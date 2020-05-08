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Траурный митинг прошел у монумента в честь матери-патриотки Анастасии Куприяновой в Жодино
Источник материала: ОНТ
К марафону памяти героев Великой Отечественной присоединились и в Жодино. Траурный митинг прошёл у монумента в честь матери-патриотки Анастасии Фоминичны Куприяновой.
Вместе с работниками Комитета государственного контроля в нём приняли участие представители местных властей и руководство БелАЗа. Анастасия Куприянова – мать пятерых сыновей, ни один из которых не вернулся с войны. Младший, Пётр Куприянов, посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Открытый в августе 1975 года монумент стал визитной карточкой Жодино. Сегодня сюда приносят цветы и отдают дань благодарности.
После войны Анастасия Куприянова много внимания уделила патриотическому воспитанию молодежи. В ее честь в 1980 году в городе был открыт музей. А у памятника каждый год проводятся торжества к большим праздникам, пионеры дают клятву верности Родине.
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К марафону памяти героев Великой Отечественной присоединились и в Жодино. Траурный митинг прошёл у монумента в честь матери-патриотки Анастасии Фоминичны...
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