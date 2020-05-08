Родился Михаил Дмитриевич Михейчик в 1914 году в деревне Потичево Смолевичского района. В 1939 году окончил Минский медицинский институт. После поступил в Ленинградскую академию, но проучился там всего один год и уехал работать под Белосток военврачом в чине 3 ранга. Война застала его на отдыхе. До своей части добраться не смог. С осени 1941 года был в подпольной группе, возглавляемой Иваном Леонтьевичем Сасункевичем. В апреле 1942 года вступил в отряд «Разгром». В конце 1942 года назрела необходимость организовать госпиталь, так как из врачей он был один.

Численность отрядов росла с каждым днем и возростала боевая способность. Появились раненые и больные. В декабре 1942 года организовали госпиталь, который возглавил Михаил Михейчик. В его подчинении были сестры: Нина Антоновна Чистая, Софья Григорьевна Ноговицына, Мария Григорьевна Кудинович-Гусева.

Работать приходилось не только в партизанском отряде, но и в оккупированных деревнях. Михаил Дмитриевич быстро приходил на помощь пострадавшим. Об одном таком случае рассказывает Владимир Петрович Сасункевич в своей книге «Суровая быль». Именно благодаря Михаилу Дмитриевичу он остался жить.

Однажды, выполняя задание, Владимиру Петровичу пришлось долго простоять в холодной воде, в результате чего он переохладил ноги. Его нашли женщины и принесли в деревню. Через пару дней к больному зашел Михаил Дмитриевич, который, осмотрев больного, сразу сказал, что нужно ампутировать ноги. Но чем? И тогда вспомнили, что у кузнеца есть ножовка. Вскоре ее принесли, прокипятили в чугуне и Михаил Дмитриевич вместе с медсестрой Ниной Чистой с помощью ножовки ампутировал ноги Владимиру Сасункевичу.

Позже Владимира Сасункевича отправили за линию фронта в гоститаль, где он окончательно вылечился, а ножовку долгое время хранил как реликвию и лишь позже передал ее в Белорусский государственный музей Великой Отечественной войны.

Эта реликвия рассказывает не только о железной выносливости Владимира Петровича, но и об условиях работы партизанских врачей, требовавших от медиков недюжинных способностей, большого мастерства, высоких волевых качеств и редкой смекалки.

В первые дни войны, когда главным было образование партизанских групп и отрядов, медицинской службе недостаточно уделялось внимания. Санчасть, тем более госпиталь в отряде, кое-кто считал какой-то чрезмерной роскошью. Некоторые основания для такой точки зрения были: до создания свободных от оккупантов партизанских зон, когда отряды находились почти в постоянном движении, уходили от карателей за десятки километров, такие госпитали серьезно снижали маневренность боевых групп и подвергались постоянной опасности.

И все же острая необходимость в «собственном» враче возникла после первых сражений и появления раненых. А когда уже был врач, на повестку дня стал вопрос о добыче медикаментов и хотя бы простейшего медицинского оборудования и инструментов.

Десятки подпольщиков, связных, разведчиков выполняли задания по обеспечению партизанской медицины всем необходимым. Это было отнюдь не легким делом. Подчас оно оказывалось куда рискованнее, чем многие другие задания. Ведь подпольщикам приходилось иметь дело с медицинским персоналом, находившимся на службе у оккупантов, что само по себе означало смертельную опасность. Еще тяжелее было организовать доставку медикаментов в отряды. Но подпольщики и связные отлично понимали значение этих заданий. Они четко представляли, что первая ошибка может стать последней. И шли на риск. Таково было их место в строю.

Огромную помощь медикаментами оказывала партизанам «Большая земля». Никогда, отправляя самолетами боеприпасы, она не забывала отправить и самые необходимые медикаменты.

И все-таки их, особенно до установления регулярной авиационной связи с «Большой землей», не хватало, а то и совсем не было. Снежная вода заменяла дистиллированную. Нехитрый инструмент стерилизовали в котелках и кастрюлях. Раны промывали марганцовкой.

1 апреля 1943 года началась блокада немцев. Госпиталь был снят с места стоянки и перемещался с основными силами бригады. Во время блокады немцы подорвали землянки госпиталя. После блокады врач и все его помощники попали в отряд «Знамя» бригады «Разгром», где находились до соединения с Красной Армией.

Михаил Дмитриевич после соединения с Красной Армией работал заведующим райздравотделами ряда районов Беларуси. Последнее время работал и проживал в г. Смолевичи. Михаил Дмитриевич был награжден орденом Красного Знамени, медалью «Партизану Отечественной войны» 1 степени, медалью «За Победу над Германией».

Умер Михаил Дмитриевич в 1971 году.

Виктория ЮРЧУК, руководитель музея воинской славы партизанской бригады «Разгром» Кленникского УПК.

На снимке: Михаил Дмитриевич Михейчик

Фото из архива музея.