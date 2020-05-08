Большинству из нас пожар представляется явлением редким и маловероятным. Однако каждый год от огненной стихии гибнут сотни человек, огромное количество людей получают травмы, остаются без крова. Так, в Смолевичском районе с начала года произошло 36 пожаров, в трех из них погибли люди. Для сравнения в прошлом году произошло 38 пожаров, погибло 5 человек.

– Зачастую основная причина возникновения пожаров – неосторожное обращение с огнем (курение в состоянии алкогольного опьянения), и многие ошибочно полагают, что исключительно эта категория граждан может повстречаться с загораниями. Однако это не так, – отметила инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Смолевичского РОЧС Юлия Максименя.

Поздно ночью 1 мая спасателям поступило сообщение о возгорании гаража в деревне Миколаевичи Смолевичского района. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС было установлено, что открытым пламенем горела кровля гаража, пристроенного к жилому дому. В доме проживала семья с двумя малолетними детьми.

– Загорание обнаружила мать детей (супруг в это время находился в командировке), – рассказала Юлия Максименя. – Женщина проснулась от треска, а зайдя в помещение котельной, увидела, что горят перекрытия в месте примыкания дымохода котла. Затем она выбежала на улицу – горела кровля гаража. Женщина вернулась в дом за детьми и вызвала спасателей.

Подразделения МЧС ликвидировали пожар, в результате которого помещения гаража и топочной уничтожены полностью, кровля пристроенного жилого дома уничтожена, жилые помещения не пострадали.

Рассматриваемая версия возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств (перекал отопительного котла).

МЧС напоминает:

– очищайте дымоход от сажи перед началом, в период и после отопительного сезона;

– разместите перед дверцей отопительного прибора предтопочный металлический лист размерами не менее 0,5х0,7 м;

– прекращайте топку приборов отопления не менее чем за 2 часа до отхода ко сну;

– золу, шлак и уголь залейте водой и удаляйте в специально отведенное место вдали от зданий и строений;

– не растапливайте отопительные приборы с помощью горючих и легковоспламеняющихся жидкостей;

– не допускайте топку печи с открытыми дверцами;

– не позволяйте малолетним детям самостоятельно растапливать печь;

– в случае возникновения пожара немедленно сообщите по телефону 101 или 112. Назовите точный адрес и объясните, что произошло;

– если загорание небольшое, попробуйте ликвидировать его самостоятельно при помощи первичных средств пожаротушения;

– при развившемся пожаре немедленно покиньте здание, помогая эвакуироваться людям и животным.

– ни в коем случае не возвращайтесь в горящее здание – это может быть смертельно опасно!

Лидия СУДНИКОВИЧ.