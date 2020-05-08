В Минэкономики вынесли на общественное обсуждение проект указа о холдинга

Источник материала: Ежедневник

Министерством экономики подготовлен проект Указа «О создании и деятельности холдингов» в целях расширения возможностей для участников холдинга в достижении ими максимального синергетического эффекта.

Ключевыми новациями являются делегирование права одному из участников холдинга выступать от лица всего холдинга в судах, в охранной и юридической деятельности, во всех видах процедур закупок.

По проекту предоставляется право при формировании и использовании денежных средств из централизованного фонда применять специальные счета; сокращен срок обязательного использования принимающей стороной безвозмездно полученного имущества и ряд других. По отдельным положениям предлагается снижение степени влияния государства в деятельности дочерних компаний холдингов с участием государства.

Проект Указа размещен на сайте Правовом форуме Беларуси в целях общественного обсуждения.