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Президентские выборы в Беларуси предлагается провести 9 августа

08.05.2020 — Разное | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Президентские выборы в Беларуси предлагается провести 9 августа. Об этом сегодня в парламенте сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина, сообщает БелТА.

Политическое руководство страны провело консультации с ЦИК, Палатой представителей. «В принципе было выработано единое мнение о проведении выборов 9 августа», — сказала Лидия Ермошина.

Она отметила, что если парламент поддержит это предложение, то уже завтра, в День Великой Победы, начнется главная избирательная кампания страны. «Это тоже символично, в определенном плане соответствует духу и букве в процедуре проведения выборов Президента», — считает Лидия Ермошина.

По закону Палата представителей может назначить выборы на любое из воскресений августа. Лидия Ермошина пояснила, почему предлагается именно 9-е. Выборы Президента проводятся в два тура, если в первом никто не набрал абсолютного большинства голосов, то есть более 50%. «Перенесение выборов на последнее воскресенье, 30 августа, может повлечь упреки в том, что власть с самого начала планирует завершить выборы в первом туре и даже не предусматривает возможности голосования через две недели», — отметила Лидия Ермошина. Сроки проведения второго тура в таком случае будут выходить за оговоренные в Конституции сроки. Аналогичная ситуация с 23 августа. Что касается, 16 августа, то в случае второго тура он пройдет 30 августа. Лидия Ермошина обратила внимание, что это ко всему предпоследний день каникул. И проведение выборов будет сложно совместить с торжествами, которые проходят в школах по случаю начала нового учебного года.

 
 
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Президентские выборы в Беларуси предлагается провести 9 августа. Об этом сегодня в парламенте сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина, сообщает БелТА....
 
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