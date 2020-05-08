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Тайная борьба: о работе подпольных отрядов Беларуси в годы войны

08.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Тайная борьба. В Беларуси в годы Великой Отечественной войны действовали подпольные отряды. Как и партизанские формирования, они совершали диверсии, проводили боевые операции, разведку. Наиболее активным подпольное движение было в Минске и Орше. И сегодня историки открывают новые факты о тех, кто в условиях секретности боролся с врагом. Подробнее – у корреспондента «МИР 24» Дениса Кошелева.

«Вел лошадей, как обычно. Еду по деревне. Смотрю, немец идет. На меня говорит: «Стой». Я остановился. Вскочил... Проехал немного. И хвалится. «Их фаррен Москоу тринкин кава». Мол, через три дня в Москве будем пить каву», – отметил ветеран.

Так для Николая Давыдько началась Великая Отечественная война. В 41-м ему было всего 12. Мирная жизнь в родной деревне, недалеко от города Сенно, закончилась. И началась подпольная борьба. В отряды Николая не взяли – слишком мал был. Но юному бойцу все же поручали задания.

«Зашьют в телогрейку планы какие-то, еще что-то. И я вот несу – в лес. Говорю, вот здесь они отпорют ткань. Вынут. Почитают. И я так ходил 6 месяцев», – сказал ветеран войны Николай Давыдько.

Подпольщики и партизаны часто действовали сообща. Похищали документы немецких штабов. Узнавали о новых образцах вражеской техники. Потому врагом №1 для немцев и были бойцы невидимого фронта.

«Доску на шею. И пишут: помогал партизанам. Специально, публично, людей созывали и вешали, чтобы устрашать. Не давали по три дня снимать трупы», – сказал Давыдько.

Самое большое подпольное движение Беларуси было в Орше. Более 80 групп. Наибольшую известность получила бригада Константина Заслонова. Сам Заслонов добровольно приехал в Оршу из Москвы. Создавал диверсионные отряды в тылу врага.

«Заслонова назначили начальником русских паровозных бригад. И вот под носом у фашистов он придумывает диверсии. И его указания передают железнодорожникам, ограниченный круг. Все было настолько секретно, что сами железнодорожники, выполняя все эти диверсионные задания, не знали, чьи указания они исполняли», – рассказала старший научный сотрудник Музея Константина Заслонова Анна Сосновская.

О подвиге Заслонова сегодня рассказывают в музее героя. Чернильный прибор из рабочего кабинета. Муляжи угольных мин, которые использовали для проведения диверсий. Подвиг «заслоновцев» воспели даже в фильмах. И его трудно переоценить. За первые месяцы оккупации бригада вывела из строя более 170 паровозов, пустила под откос шесть эшелонов врага. Еще одним средством борьбы был саботаж.

«Выпускали отремонтированные немецкие паровозы. И те, буквально на следующий день, возвращались для ремонта. И даже у Заслонова был конфликт с комендантом депо, который говорил, что ваши ремонтники бездарные. А Заслонов говорил, что не они такие, а ваши паровозы не выдерживают русской зимы», – указала Анна Сосновская.

О Константине Заслонове и сегодня помнят на железнодорожном вокзале в Орше. Здесь установлен монумент, где захоронен прах командира. Впрочем, героев подполья в республике было немало. Партизанила вся Беларусь.

«В городах и населенных пунктах Беларуси против оккупантов сражались 60-70 тысяч подпольщиков в организациях, а также 10 тысяч сотрудников советской агентурной разведки. Это была мощная сила», – отметил кандидат исторических наук Сергей Третьяк.

Борьба на оккупированной территории Беларуси с первых дней войны была всенародной. Во многом благодаря белорусскому сопротивлению силы врага на подступах к Москве в 41-м были ослаблены. Много военной техники уничтожено. Это давало участникам Московской битвы время на мобилизацию и в итоге силовое преимущество.



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Теги: Минск
 
 
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Они совершали диверсии, проводили боевые операции, разведку. Наиболее активным подпольное движение было в Минске и Орше.
 
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