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В Беларуси появились творожки со вкусами тирамису и лимонного пирога

08.05.2020 13:52 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

В Беларуси появились творожки со вкусами тирамису и лимонного пирога

Десерты готовят из натурального творога с добавлением сливок, которые придают ему насыщенный вкус. При этом новинки имеют невысокую жирность -всего 5%. Но особый колорит придают наполнители: для «лимонного пирога» «пекут» бисквит с цитрусовым вкусом, а в «тирамису» добавляют шоколад, карамельный сироп и экстракт кофе. В результате творожки по вкусу деликатно повторяют популярные в мире десерты.

Новинки призваны расширить рынок творожных десертов. Они позволяют получить удовольствие от сладкого, но с большей пользой для здоровья. Их также можно использовать в качестве легкого перекуса.

«Десерты всегда были одним из общепризнанных «антидепрессантов». Однако в последнее время все больше покупателей стремятся не только получить удовольствие от перекуса, но и сочетать его с пользой для здоровья. Творожные новинки «Апети» прекрасно справляются с этой задачей. Обладая вкусом популярного десерта, они несут пользу настоящего творога и имеют относительно невысокую калорийность. Это делает их оптимальным выбором для завтрака, ужина или легкого перекуса», – поясняют в компании «Савушкин продукт».

Творожки выпускают в «десертных стаканчиках» по 120 граммов. На фиолетовой этикетке изображены кусочки лимонного пирога или тирамису в творожной «ванне». Десерты могут храниться в холодильнике до 30 дней.

Творожные новинки уже представлены на молочных витринах. Их можно найти практически в любом продуктовом магазине Беларуси.

*партнерский материал

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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Савушкин продукт выпустил оригинальные творожные десерты Апети со вкусами тирамису и лимонного пирога. Их отличает то, что вместе с творогом в состав одного из них...
 
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