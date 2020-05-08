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Тепло и солнечно: погода в СНГ помогает дорожникам и цветоводам

08.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня в Москве будет облачно, с прояснениями. Возможны кратковременные дожди. Температура воздуха днем – от плюс 14 до плюс 16 градусов, ночью до плюс 7. О погоде в странах Содружества и прогнозе на ближайшие дни – в материалах корреспондентов телеканала «МИР 24».

В Бишкеке сегодня облачно, вечером возможен слабый дождь, передает Кристина Босивская. Воздух прогреется до плюс 30. Эти условия благоприятны для дорожных служб столицы, они продолжили ремонт улиц, который останавливали на время непогоды. Отремонтировать предстоит почти 100 километров дорог. Успеть нужно до осени. А жителям юга страны сейчас нужно быть предельно аккуратными: с 8 по 10 мая в регионах объявлено штормовое предупреждение. В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях скорость ветра – 20 метров в секунду, интенсивные осадки, не исключен град.

На юге Казахстана сегодня жарко, плюс 25, но уже завтра в регионе синоптики обещают дожди, сообщает Кирилл Харламов. Осадки прогнозируют и в пострадавшем от подтопления Мактааральском районе Туркестанской области. 2 мая после прорыва дамбы в Узбекистане в воде оказались несколько поселков. Сегодня алматинские бизнесмены, городской акимат, а так же партия «Нур Отан» направили в пострадавший район фуры с 70 тоннами гуманитарной помощи.

«Мы заранее связывались, узнавали, что необходимо, какие были запросы. Сегодня выезжаем, в помощи задействованы волонтеры молодежного крыла «Жас Отан», – рассказал руководитель Алматинского молодежного крыла «Жас Отан» Мади Ахметов.

После нескольких дождливых дней в Молдове снова солнечно, передает Ирина Глушко. Столбики термометров в Кишиневе днем поднимутся до 16 градусов. Синоптики прогнозируют, что на севере и в центре республики снова пройдут кратковременные дожди.

В Армении снова тепло. Привычная для жителей страны погода сменила обильные дожди, сообщает Нона Оганесян. Синоптики обещают, что сегодня днем столбик термометра повысится на 8 градусов, до плюс 21. Сейчас в стране цветут почти все фруктовые деревья. Армения в мае традиционно превращается в красивый ароматный сад.

В Таджикистане начался сбор черешни, передает Зарина Абдуназарова. Как известно, она богата витаминами и антиоксидантами, и врачи рекомендуют проводить «черешневую терапию». При температуре плюс 25, именно столько сейчас в республике, ягоды становятся намного слаще. Вечером же, по прогнозам синоптиков, ожидаются кратковременные дожди с грозами. Такая погода продержится неделю, поэтому, сделав запасы черешни, можно провести это время дома.

В Беларуси теплая погода без существенных осадков, в грядущие выходные воздух местами прогреется до 24 градусов., сообщает Ольга Алипова. Ночью в отдельных регионах ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Тем временем столицу уже украсили цветочные композиции, посвященные 75-летию Великой Победы. Они появились в каждом районе Минска, некоторые площадью свыше 100 квадратных метров – на одну такую композицию уходит до 10 тысяч цветов.



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Теги: Минск
 
 
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В Таджикистане начался сбор черешни. Она богата витаминами и антиоксидантами, и врачи рекомендуют «черешневую терапию».
 
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