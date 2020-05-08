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Скучаете по любимым заведениям? Ликуйте: в минские бары теперь можно ходить онлайн

08.05.2020 14:08 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Если вы скучаете по любимым заведениям Минска, знайте: они по вас, вероятно, еще больше. Так и появился сайт onlinerestobar.by, где рестораны и бары столицы доступны для посещения онлайн. Больше никакой тревоги за свою безопасность! Хотите послушать выступления кавер-бэндов, спеть в караоке, сыграть в мафию или просто поболтать, значит, вам сюда. И – главное – все бесплатно, пишет TUT.by.

Сейчас на сайте есть такие заведения, как «Пересмешник», «Правда», «Лес», Stand Up Comedy Hall, «На Пляже», «Бессонница», «Бутлегер», Leone, Emabrgo, Bobo, Clever Irish Pub, «Чайный пьяница». Но этот список не полный, со временем он расширится.

У каждого заведения – отдельная виртуальная комната, она вмещает в себя до 50 человек. При полной посадке придется дождаться очереди, пока какое-нибудь место не освободится. Зато в зале ведется трансляция, и, ожидая, можно подсмотреть, что там происходит без вас. В принципе, если у вас уже есть опыт походов в онлайн-бары, вы понимаете, как все работает.

Программа с активностями в тех или иных барах и ресторанах представлена во вкладке «Афиша». Каждые выходные список мероприятий будут обновлять. А сегодня можно, например, заглянуть в «Бессонницу», где в 20:00 сыграют в «Я никогда не». Или в «Пересмешник»: там в это же время посетители будут знакомиться и общаться.

Читайте по теме: Эксперимент: редакция KYKY пытается не поехать кукушкой на самоизоляции. Успешно или нет?

 
Теги: Минск
 
 
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Если вы скучаете по любимым заведениям Минска, знайте: они по вас, вероятно, еще больше. Так и появился сайт onlinerestobar.by, где рестораны и бары столицы доступны для...
 
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