|
Скучаете по любимым заведениям? Ликуйте: в минские бары теперь можно ходить онлайн
Источник материала: KYKY>
Если вы скучаете по любимым заведениям Минска, знайте: они по вас, вероятно, еще больше. Так и появился сайт
Сейчас на сайте есть такие заведения, как «Пересмешник», «Правда», «Лес», Stand Up Comedy Hall, «На Пляже», «Бессонница», «Бутлегер», Leone, Emabrgo, Bobo, Clever Irish Pub, «Чайный пьяница». Но этот список не полный, со временем он расширится.
У каждого заведения – отдельная виртуальная комната, она вмещает в себя до 50 человек. При полной посадке придется дождаться очереди, пока какое-нибудь место не освободится. Зато в зале ведется трансляция, и, ожидая, можно подсмотреть, что там происходит без вас. В принципе, если у вас уже есть опыт походов в онлайн-бары, вы понимаете, как все работает.
Программа с активностями в тех или иных барах и ресторанах представлена во вкладке «
|
Свежие газеты
Архив (Разное)