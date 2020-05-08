Три города Минщины примут республиканскую олимпиаду по учебным предметам

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Заключительный этап республиканской олимпиады по традиции проводится на весенних каникулах, но он был перенесен из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Однако на днях пресс-служба Министерства образования сообщила, что заключительный этап все же состоится и пройдет с 11 по 14 мая. Но с единственной особенностью – участвовать в нем смогут только одиннадцатиклассники.

– С целью минимизации рисков для здоровья обучающихся с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки и сохранения льгот для победителей республиканской олимпиады при зачислении в учреждения высшего образования в соответствии с Указом Президента № 80 «О правилах приема лиц для получения высшего образования I ступени и среднего специального образования», заключительный этап республиканской олимпиады по учебным предметам проводится только для учащихся XI классов, – пояснила пресс-служба.

Выпускникам предстоит показать свои знания по 18 учебным предметам.

– В Минской области определены три учреждения образования, на базе которых пройдет заключительный этап республиканской олимпиады, – рассказала Елена Жученко. – Областной аграрно-технический профессиональный лицей в Дзержинске откроет свои двери для участников олимпиады по географии, Борисовский государственный колледж – по истории, а Молодечненский государственный колледж – по белорусскому языку и литературе. Эти учреждения образования соберут учащихся выпускных классов со всей страны – по пять от каждого региона и города Минска, а также лицея БГУ.

Что касается других учебных предметов, то любители обществоведения поедут в Лиду, русского языка и литературы – в Бобруйск, иностранного языка – в Мозырь, информатики и биологии – в Пинск, физики и астрономии – в Гомель, математики – в Оршу, трудового обучения – в Могилев, физической культуры и здоровья – в Гродно, химии – в Минск. Олимпиады пройдут в основном на базах учреждений профессионально-технического и среднего специального образования. От Минской области уже заявили о своем участии в заключительном этапе олимпиады более 60 человек.

Оценивать знания ребят будет компетентное жюри, в состав которого войдут специалисты НАН Беларуси, БГУ, БГПИ им. Максима Танка, МГЛУ, БНТУ и других учреждений высшего образования, а также учителя и преподаватели из Минской области и столицы.