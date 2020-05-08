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Онлайн-митап Одноклассников: как работать бизнесу в соцсети во время самоизоляции
Источник материала: БДГ
На прошлой неделе Одноклассники провели онлайн-митап, на котором рассказали о том, как изменилась работа соцсети с наступления карантина. Руководители направлений уделили особое внимание проблемам бизнеса, медиа и блогеров — тех, кто пользуется соцсетью как инструментов для работы. Мы публикуем серию статей по мотивам митапа, и первая из них — о бизнесе.
Период самоизоляции хорошо показывает, все ли правильно делает бизнес или не до конца воспринимает те обстоятельства, которые сейчас нас окружают. Многие сервисы до сих пор не поддерживают покупку онлайн, а это сейчас индикатор того, выстроены ли бизнес-процессы таким образом, чтобы отвечать потребностям новой жизни потребителей, их новым привычкам.
Диджитал-сфера развивается семимильными шагами. И главная задача бизнеса сейчас — приучить пользователей к тому, чтобы они заходили в сообщества в соцсетях или на сайты и были в контакте с брендами постоянно, даже не совершая покупок. Например, авиакомпания S7 предложила каждый день отмечаться на сайте в программе лояльности, чтобы получить дополнительные баллы. Такой подход работает и для небольших бизнесов.
Пользователи все больше времени проводят онлайн. По внутренним данным ОК, на 37% выросло количество отправляемых сообщений по сравнению с прошлым годом, и на 39% — количество звонков. Большая часть аудитории Одноклассников — люди в возрасте 26-55, это самая покупательски способная аудитория.
Как работать со взрослой аудиторией в Одноклассниках
Как бренды взаимодействует с аудиторией Одноклассников
Личные профили
С прошлой осени пользователи Одноклассников могут использовать личные профили для бизнеса. Например, репетиторы, мастера, специалисты по красоте и все те, кто ведет бизнес от своего имени, а не компании.
Личные профили наделены той же функциональностью, что и группы — размещение товаров, статистика, и позволяют запустить продвижение через рекламный кабинет. Примеры показывают, что бизнес по продаже постельного белья может за 400 рублей привлечь семь заказов, гостевой дом может получить лиды за 12 рублей каждый и нарастить подписчиков в 4 раза.
Видео
Видео — самый популярный контент в Одноклассниках, по количеству публикаций с видео за день ОК — абсолютный лидер. В апреле соцсеть установила очередной рекорд — 1 млрд просмотров видео за сутки. Таких результатов удалось добиться с помощью удобной видеовитрины, умной ленты, которая подстраивает контент под интересы каждого пользователя, и автоплея, которые автоматически стартует каждое видео, загруженное в сеть напрямую.
Любому автору видео в Одноклассниках доступна творческая студия, которая позволяет добавить интерактивные элементы в загруженный ролик. Один из самых полезных для бизнеса элементов — ссылка. К видео можно прикрепить ссылку на любой элемент внутри Одноклассников, например, группу или личный профиль. Эта простая опция может принести дополнительных подписчиков.
Подробнее о продвижении бизнеса в Одноклассниках смотрите в записи выступления Андрея Карпова, менеджера по развитию малого и среднего бизнеса в ОК.
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На прошлой неделе Одноклассники провели онлайн-митап, на котором рассказали о том, как изменилась работа соцсети с наступления карантина.
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