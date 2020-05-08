ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Онлайн-митап Одноклассников: как работать бизнесу в соцсети во время самоизоляции

08.05.2020 16:36 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

На прошлой неделе Одноклассники провели онлайн-митап, на котором рассказали о том, как изменилась работа соцсети с наступления карантина. Руководители направлений уделили особое внимание проблемам бизнеса, медиа и блогеров — тех, кто пользуется соцсетью как инструментов для работы. Мы публикуем серию статей по мотивам митапа, и первая из них — о бизнесе.

Период самоизоляции хорошо показывает, все ли правильно делает бизнес или не до конца воспринимает те обстоятельства, которые сейчас нас окружают. Многие сервисы до сих пор не поддерживают покупку онлайн, а это сейчас индикатор того, выстроены ли бизнес-процессы таким образом, чтобы отвечать потребностям новой жизни потребителей, их новым привычкам.

Диджитал-сфера развивается семимильными шагами. И главная задача бизнеса сейчас — приучить пользователей к тому, чтобы они заходили в сообщества в соцсетях или на сайты и были в контакте с брендами постоянно, даже не совершая покупок. Например, авиакомпания S7 предложила каждый день отмечаться на сайте в программе лояльности, чтобы получить дополнительные баллы. Такой подход работает и для небольших бизнесов. 

Пользователи все больше времени проводят онлайн. По внутренним данным ОК, на 37% выросло количество отправляемых сообщений по сравнению с прошлым годом, и на 39% — количество звонков. Большая часть аудитории Одноклассников — люди в возрасте 26-55, это самая покупательски способная аудитория. 

Как работать со взрослой аудиторией в Одноклассниках

  1. Адаптировать контент бренда под разные возрастные группы в каждой соцсети.
  2. Предложить покупать привычные вещи через интернет. Люди 40+, 45+, 50+ активно покупают в интернете. Даже те, кто раньше этого не делали, активно осваивают онлайн-покупки сейчас.
  3. Отбросить стереотипы. Взрослые пользователи слушают популярную музыку, среди самых популярных песен в прошлом году — молодежный сегмент. Кроме того, люди взрослого возраста также охотно платят за контент, например, подписку в онлайн-кинотеатре START, который интегрирован с Одноклассниками.
  4. Задействовать игровые механики. В прошлом году ОК выплатили 3,2 млрд рублей разработчикам игр — это доход от внутриигровых покупок пользователей. 
  5. Использовать популярные сервисы. За первый квартал 2020 года пользователи Одноклассников отправили 16 млрд виртуальных подарков. Это один из самых популярных сервисов соцсети, и аудитория очень легко вовлекается во взаимодействие.

Как бренды взаимодействует с аудиторией Одноклассников

  1. Сезонный контент. В прошлом году Ahmad tea в сезон яблок предложил простой рецепт шарлотки и получил десятки тысяч классов просто у этого рецепта.
  2. Переход в онлайн. Обычный спортивный клуб «Тонус клуб Калининград» в условиях карантина и самоизоляции предлагает онлайн-тренировки. 
  3. Семейные ценности. УБРиР полностью переориентировал свою группу на аудиторию Одноклассников и теперь использует больше креативов с семьей. Количество подписчиков увеличилось в 5 раз, а количество обращений через личные сообщения группы — в 2,5 раза.
  4. Ситуативный маркетинг. «Пятерочка» вместе с пользователями говорит «спасибо»  медикам. Этот пост собрал несколько тысяч классов, поскольку затрагивает информационную повестку. 
  5. Шутки. «Эльдорадо» использовали популярный мем с кошкой и адаптировали его под свой ассортимент — телефоны. 

Личные профили

С прошлой осени пользователи Одноклассников могут использовать личные профили для бизнеса. Например, репетиторы, мастера, специалисты по красоте и все те, кто ведет бизнес от своего имени, а не компании. 

Личные профили наделены той же функциональностью, что и группы — размещение товаров, статистика, и позволяют запустить продвижение через рекламный кабинет. Примеры показывают, что бизнес по продаже постельного белья может за 400 рублей привлечь семь заказов, гостевой дом может получить лиды за 12 рублей каждый и нарастить подписчиков в 4 раза.

Видео

Видео — самый популярный контент в Одноклассниках, по количеству публикаций с видео за день ОК — абсолютный лидер. В апреле соцсеть установила очередной рекорд — 1 млрд просмотров видео за сутки. Таких результатов удалось добиться с помощью удобной видеовитрины, умной ленты, которая подстраивает контент под интересы каждого пользователя, и автоплея, которые автоматически стартует каждое видео, загруженное в сеть напрямую. 

Любому автору видео в Одноклассниках доступна творческая студия, которая позволяет добавить интерактивные элементы в загруженный ролик. Один из самых полезных для бизнеса элементов — ссылка. К видео можно прикрепить ссылку на любой элемент внутри Одноклассников, например, группу или личный профиль. Эта простая опция может принести дополнительных подписчиков. 

Подробнее о продвижении бизнеса в Одноклассниках смотрите в записи выступления Андрея Карпова, менеджера по развитию малого и среднего бизнеса в ОК.

Ccылка на ролик-митап: https://ok.ru/video/1579933567616?fromTime=14

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прошлой неделе Одноклассники провели онлайн-митап, на котором рассказали о том, как изменилась работа соцсети с наступления карантина.
 
Новости дня
Новости разные
 
Без шума и пыли: в Новой Боровой появились квартиры с предчистовой отделкой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
08.05.2020
Драгічынскі веснік
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика