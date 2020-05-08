Онлайн-митап Одноклассников: как работать бизнесу в соцсети во время самоизоляции

На прошлой неделе Одноклассники провели онлайн-митап, на котором рассказали о том, как изменилась работа соцсети с наступления карантина. Руководители направлений уделили особое внимание проблемам бизнеса, медиа и блогеров — тех, кто пользуется соцсетью как инструментов для работы. Мы публикуем серию статей по мотивам митапа, и первая из них — о бизнесе.

Период самоизоляции хорошо показывает, все ли правильно делает бизнес или не до конца воспринимает те обстоятельства, которые сейчас нас окружают. Многие сервисы до сих пор не поддерживают покупку онлайн, а это сейчас индикатор того, выстроены ли бизнес-процессы таким образом, чтобы отвечать потребностям новой жизни потребителей, их новым привычкам.

Диджитал-сфера развивается семимильными шагами. И главная задача бизнеса сейчас — приучить пользователей к тому, чтобы они заходили в сообщества в соцсетях или на сайты и были в контакте с брендами постоянно, даже не совершая покупок. Например, авиакомпания S7 предложила каждый день отмечаться на сайте в программе лояльности, чтобы получить дополнительные баллы. Такой подход работает и для небольших бизнесов.

Пользователи все больше времени проводят онлайн. По внутренним данным ОК, на 37% выросло количество отправляемых сообщений по сравнению с прошлым годом, и на 39% — количество звонков. Большая часть аудитории Одноклассников — люди в возрасте 26-55, это самая покупательски способная аудитория.

Как работать со взрослой аудиторией в Одноклассниках

Адаптировать контент бренда под разные возрастные группы в каждой соцсети. Предложить покупать привычные вещи через интернет. Люди 40+, 45+, 50+ активно покупают в интернете. Даже те, кто раньше этого не делали, активно осваивают онлайн-покупки сейчас. Отбросить стереотипы. Взрослые пользователи слушают популярную музыку, среди самых популярных песен в прошлом году — молодежный сегмент. Кроме того, люди взрослого возраста также охотно платят за контент, например, подписку в онлайн-кинотеатре START, который интегрирован с Одноклассниками. Задействовать игровые механики. В прошлом году ОК выплатили 3,2 млрд рублей разработчикам игр — это доход от внутриигровых покупок пользователей. Использовать популярные сервисы. За первый квартал 2020 года пользователи Одноклассников отправили 16 млрд виртуальных подарков. Это один из самых популярных сервисов соцсети, и аудитория очень легко вовлекается во взаимодействие.

Как бренды взаимодействует с аудиторией Одноклассников

Сезонный контент. В прошлом году Ahmad tea в сезон яблок предложил простой рецепт шарлотки и получил десятки тысяч классов просто у этого рецепта. Переход в онлайн. Обычный спортивный клуб «Тонус клуб Калининград» в условиях карантина и самоизоляции предлагает онлайн-тренировки. Семейные ценности. УБРиР полностью переориентировал свою группу на аудиторию Одноклассников и теперь использует больше креативов с семьей. Количество подписчиков увеличилось в 5 раз, а количество обращений через личные сообщения группы — в 2,5 раза. Ситуативный маркетинг. «Пятерочка» вместе с пользователями говорит «спасибо» медикам. Этот пост собрал несколько тысяч классов, поскольку затрагивает информационную повестку. Шутки. «Эльдорадо» использовали популярный мем с кошкой и адаптировали его под свой ассортимент — телефоны.

Личные профили

С прошлой осени пользователи Одноклассников могут использовать личные профили для бизнеса. Например, репетиторы, мастера, специалисты по красоте и все те, кто ведет бизнес от своего имени, а не компании.

Личные профили наделены той же функциональностью, что и группы — размещение товаров, статистика, и позволяют запустить продвижение через рекламный кабинет. Примеры показывают, что бизнес по продаже постельного белья может за 400 рублей привлечь семь заказов, гостевой дом может получить лиды за 12 рублей каждый и нарастить подписчиков в 4 раза.

Видео

Видео — самый популярный контент в Одноклассниках, по количеству публикаций с видео за день ОК — абсолютный лидер. В апреле соцсеть установила очередной рекорд — 1 млрд просмотров видео за сутки. Таких результатов удалось добиться с помощью удобной видеовитрины, умной ленты, которая подстраивает контент под интересы каждого пользователя, и автоплея, которые автоматически стартует каждое видео, загруженное в сеть напрямую.

Любому автору видео в Одноклассниках доступна творческая студия, которая позволяет добавить интерактивные элементы в загруженный ролик. Один из самых полезных для бизнеса элементов — ссылка. К видео можно прикрепить ссылку на любой элемент внутри Одноклассников, например, группу или личный профиль. Эта простая опция может принести дополнительных подписчиков.

Подробнее о продвижении бизнеса в Одноклассниках смотрите в записи выступления Андрея Карпова, менеджера по развитию малого и среднего бизнеса в ОК.