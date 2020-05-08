life:) предоставит ветеранам Великой Отечественной бесплатную связь

К 75-летию Победы мобильный оператор life:) подготовил акцию для ветеранов Великой Отечественной войны и абонентов старше 79 лет. Абоненты компании, которым на 9 мая 2020 года исполнится 79 лет и более, смогут бесплатно пользоваться связью в течение трех месяцев.

Бесплатные дополнительные минуты для общения с близкими и интернет-трафик будут начислены 8 мая. Воспользоваться ими можно в течение 90 дней с момента назначения – то есть до 6 августа включительно. Безлимитные звонки внутри сети и неограниченные звонки в сети других операторов, а также безлимитный интернет-трафик будут назначены к любому действующему тарифному плану абонента.