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life:) предоставит ветеранам Великой Отечественной бесплатную связь
Источник материала: БДГ
К 75-летию Победы мобильный оператор life:) подготовил акцию для ветеранов Великой Отечественной войны и абонентов старше 79 лет. Абоненты компании, которым на 9 мая 2020 года исполнится 79 лет и более, смогут бесплатно пользоваться связью в течение трех месяцев.
Бесплатные дополнительные минуты для общения с близкими и интернет-трафик будут начислены 8 мая. Воспользоваться ими можно в течение 90 дней с момента назначения – то есть до 6 августа включительно. Безлимитные звонки внутри сети и неограниченные звонки в сети других операторов, а также безлимитный интернет-трафик будут назначены к любому действующему тарифному плану абонента.
Кроме того, чтобы не ограничивать общение и всегда оставаться на связи, у life:) есть Льготный тариф с низкой абонентской платой (1,90 руб./мес.) и безлимитными звонками внутри сети. Предложение актуально для ветеранов Великой Отечественной войны, участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, людей, достигших пенсионного возраста, и других людей, имеющих льготы. Подробнее о тарифе можно узнать
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К 75-летию Победы мобильный оператор life:) подготовил акцию для ветеранов Великой Отечественной войны и абонентов старше 79 лет. Абоненты компании, которым на 9 мая 2020...
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