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Впервые онлайн: в прямом эфире VOKA покажут «Ночь музеев» в историческом

08.05.2020 16:53 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Впервые в Беларуси ежегодная международная акция «Ночь музеев» пройдет в онлайн-формате. Специально к этому событию, которое состоится 16 мая, Национальный исторический музей, видеосервис VOKA и команда рок-фолк оперы «Чарадзей» адаптировали музыкальный спектакль для показа в прямом эфире. Бесплатная трансляция начнется в 21:00 и будет доступна для всех желающих в любой точке мира.

Рок-фолк опера «Чарадзей» написана белорусским композитором, сценаристом и продюсером Романом Орловым по мотивам летописных источников, в которых упоминается легендарный полоцкий князь Всеслав Чародей. Премьера состоялась в 2016 году в Белгосфилармонии, затем спектакль был показан около десяти раз на других сценических площадках и в разных версиях.

Для первой онлайн-программы «Ночи музеев» в Национальном историческом музее Республики Беларусь подобраны отдельные номера из рок-фолк оперы «Чарадзей», которые прозвучат в акустическом исполнении. Вместе с главной героиней – богиней Марой (солистка группы «У нескладовае» Екатерина Потюс) – зрители VOKA в прямом эфире отправятся на поиски Всеслава Чародея (солист ансамбля «Купалінка» Владимир Степанков), встретятся с его внучкой Ефросиньей Полоцкой, князем Николаем Радзивиллом Черным и другими знаковыми фигурами. А после онлайн-показа оперы, который продлится около двух часов, трансляция продолжится уже из дворика Национального исторического музея, где состоится ночной концерт.

Прямой эфир 16 мая будет доступен в мобильном приложении VOKA или на сайте voka.tv с любого устройства и в сети любого оператора Беларуси и других стран мира без авторизации. Многокамерная художественная съемка в высоком качестве позволит каждому зрителю стать участником первой в Беларуси «Ночи музеев» в онлайн-формате и увидеть все, что происходит в выставочных залах, с разных ракурсов, даже находясь у себя дома.

 
 
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Впервые в Беларуси ежегодная международная акция «Ночь музеев» пройдет в онлайн-формате.
 
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