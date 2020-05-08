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82-летний Энтони Хопкинс завёл TikTok, чтобы показать всего один танец. О, как он старается

08.05.2020 17:20 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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82-летний Актер Энтони Хопкинс завел TikTok. Чего не сделаешь: а) на самоизоляции; б) ради того, чтобы бросить вызов Сильвестру Сталлоне и Арнольду Шварценеггеру.

Хопкинс обзавелся аккаунтом в TikTok, чтобы присоединиться к танцевальному челленджу Toosie Slide. Весь этот флешмоб начался с того, как рэпер Дрейк выпустил клип на песню с таким названием месяц назад. В клипе исполнитель учит зрителей, как правильно двигаться под его песню.

В своем дебютном видео Хопкинс тоже пляшет под Toosie Slide. Только вот он опоздал на месяц, но «лучше поздно, чем никогда», считает актер. 

 
 
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82-летний Актер Энтони Хопкинс завел TikTok. Чего не сделаешь: а) на самоизоляции; б) ради того, чтобы бросить вызов Сильвестру Сталлоне и Арнольду Шварценеггеру. ...
 
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