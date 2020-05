82-летний Энтони Хопкинс завёл TikTok, чтобы показать всего один танец. О, как он старается

Источник материала: KYKY

82-летний Актер Энтони Хопкинс завел TikTok. Чего не сделаешь: а) на самоизоляции; б) ради того, чтобы бросить вызов Сильвестру Сталлоне и Арнольду Шварценеггеру.

Хопкинс обзавелся аккаунтом в TikTok, чтобы присоединиться к танцевальному челленджу Toosie Slide. Весь этот флешмоб начался с того, как рэпер Дрейк выпустил клип на песню с таким названием месяц назад. В клипе исполнитель учит зрителей, как правильно двигаться под его песню.

В своем дебютном видео Хопкинс тоже пляшет под Toosie Slide. Только вот он опоздал на месяц, но «лучше поздно, чем никогда», считает актер.