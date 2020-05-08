ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как в Гомеле будет ходить транспорт 9 мая

08.05.2020 17:34 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

9 мая с 9 часов утра и до окончания митинга по улицам Трудовой, Коммунаров, Кирова на участке от улицы Крестьянской до проспекта Ленина в Гомеле будет закрыто движение транспорта, сообщили в ГАИ.

В это время автобусы маршрутов 3-Т, 14-Т будут направлены по площади Ленина, проспекту Ленина и далее по маршрутам.

А троллейбусы № 1, 4, 10, 15, 16 пойдут по проспекту Победы в прямом и обратном направлениях, троллейбусы № 2, 8, 20, 25 — по проспекту Победы, проспекту Ленина в прямом и обратном направлениях.

По улице Кирова от Крестьянской до проспекта Ленина автобусы № 11, 38-Э поедут по проспекту Победы в прямом и обратном направлениях.

ГАИ просит всех участников дорожного движения проявить терпение, а так же по возможности заранее выбирать иной маршрут движения.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9 мая с 9 утра и до окончания митинга по улицам Трудовой, Коммунаров, Кирова на участке от улицы Крестьянской до проспекта Ленина в Гомеле будет закрыто движение.
 
Новости дня
Новости разные
 
82-летний Энтони Хопкинс завёл TikTok, чтобы показать всего один танец. О, как он старается
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
08.05.2020
Драгічынскі веснік
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика