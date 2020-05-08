Как в Гомеле будет ходить транспорт 9 мая

Источник материала: Tut.by

9 мая с 9 часов утра и до окончания митинга по улицам Трудовой, Коммунаров, Кирова на участке от улицы Крестьянской до проспекта Ленина в Гомеле будет закрыто движение транспорта, сообщили в ГАИ.

В это время автобусы маршрутов 3-Т, 14-Т будут направлены по площади Ленина, проспекту Ленина и далее по маршрутам.

А троллейбусы № 1, 4, 10, 15, 16 пойдут по проспекту Победы в прямом и обратном направлениях, троллейбусы № 2, 8, 20, 25 — по проспекту Победы, проспекту Ленина в прямом и обратном направлениях.

По улице Кирова от Крестьянской до проспекта Ленина автобусы № 11, 38-Э поедут по проспекту Победы в прямом и обратном направлениях.

ГАИ просит всех участников дорожного движения проявить терпение, а так же по возможности заранее выбирать иной маршрут движения.