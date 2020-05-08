Обманным путем. Шведские ученые предложили оригинальный способ похудения

Источник материала: Ежедневник

фото: drive2.ru

Ученые считают, что наш организм может привыкать «носить» определенный минимальный вес, и стараться поддерживать его. Возможно, это мешает многим людям похудеть.

Новое исследование, опубликованное в Lancet EClinicalMedicine, показало, что организм можно обмануть при помощи утяжеленного жилета, пишут Медновости .

Теорию выдвинули шведские ученые из Гётеборгского университета. Эту систему они назвали «гравитостатом», она предназначена для поддержания веса в определенных рамках. Ученые сообщают, что в исследованиях на животных было показано, что вес поддерживается посредством гормонов, которые регулируют аппетит.

Та же группа шведских ученых в новом исследовании проверила, справедлива ли теория «гравитостата» для людей и можно ли обмануть этот механизм при помощи утяжеленных жилетов.

Исследование включало 69 человек с легким ожирением (индексом массы тела от 30 до 35). Половина участников носила жилеты весом 1 килограмм в течение 8 часов в день, другая половина – жилеты массой 11 килограмм. Участники исследования не должны были делать дополнительные упражнения, им была дана рекомендация жить как обычно.

Через три недели (в конце исследования) люди, которые носили легкие жилеты, потеряли в среднем около 300 грамм веса, а те, кто носил тяжелые – похудели в среднем на 1,6 килограмм. Потеря массы тела происходила за счет жировой ткани. Объем потери жира ученые сопоставили с похудением, которое обычно достигается «после различных форм физических тренировок».

Авторы исследования в дальнейшем хотят удостовериться, что ношение утяжеленного жилета может способствовать потере лишнего веса в течение более продолжительного периода времени. Также они собираются узнать, что влияет на снижение веса: уменьшение аппетита, увеличение трат энергии или другие факторы.