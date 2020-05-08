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Instagram назвал самые популярные прямые эфиры в России

08.05.2020 18:26 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: guide-apple.ru

Компания огласила список аккаунтов, получивших максимальное число зрителей во время выхода в прямой эфир на карантине.

Самоизоляция активировала подавляющее большинство инфлюэнсеров в Instagram, которые ежедневно запускают прямые эфиры с утра до ночи, стремясь поддержать аудиторию, потерявшую возможность развлекаться иными способами — на улице, в ресторанах, в барах и даже в офисах, пишет РБК. В списке самых востребованных аккаунтов в апреле оказались:

@buzova86 c серией прямых эфиров «Утренник с Бузовой». В апреле Ольга Бузова выходила в эфир вместе со знаменитостями и блогерами, шутила, играла, а также говорила «о личном и самом сокровенном»;

@_agentgirl_ c серией онлайн-шоу «Прямой карантин». 13-й прямой эфир Анастасии Ивлеевой одновременно смотрели 560 тыс. пользователей;

@ververa — с начала самоизоляции Вера Брежнева активно выходит в прямой эфир и делится советами по занятиям спортом, психологии и созданию макияжа;

@lenatemnikovaofficial c cерией прямых эфиров Temnikova Live #НаСвязи. Певица Елена Темникова начала приглашать в онлайн собеседников, а также дала концерт #песнядома;

@katusha_adushkina и ее звездные гости в AKLive. За две недели апреля Катя Адушкина опубликовала девять выпусков в IGTV.

Во время пандемии COVID-19 Facebook зафиксировал рост спроса на прямые эфиры: просмотры онлайн-трансляций в Instagram значительно увеличились по всему миру, отмечает пресс-служба компании. В апреле Instagram анонсировал появление возможности смотреть и комментировать трансляции из веб-версии, а также функцию сохранения прямых эфиров в IGTV.

 
 
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Компания огласила список аккаунтов, получивших максимальное число зрителей во время выхода в прямой эфир на карантине.
 
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