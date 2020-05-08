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В Солигорске – новая лыжероллерная трасса.
08.05.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
25 апреля 2020 23:06 6498
В Солигорске - новая лыжероллерная трасса. Фоторепортаж.
25 апреля особенно порадовал солигорских любителей здорового образа жизни. Официально завершилась реконструкция Тропы здоровья в лесопарковой зоне нашего города. Торжественное открытие прошло сразу же после республиканского субботника. Новый объект ещё больше облагородили, убрав ветки, наведя порядок вдоль всей трассы.
Генеральный директор “Беларуськалия” Иван Головатый сразу после субботника прибыл на открытие. Он был на роликовые коньках, которые, по признанию, освоил пару дней назад. Однако держался он уверенно.
Иван Головатый выразил надежду, что новый объект будет по достоинству оценён жителями города, что вдоль трассы будут гулять семьи, а желающие смогут продемонстрировать свои спортивные достижения. Движение по трассе можно производить по четырём кругам. Максимальный круг – 2000 метров.
Думается, жители многих белорусских городов немного завидуют Солигорску за многие новшества. Главное теперь – относиться бережно к новой Тропе здоровья. С добрым почином!
Фоторепортаж подготовила Светлана АРХИПОВА.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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25 апреля 2020 23:06 6498 В Солигорске - новая лыжероллерная трасса....
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