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В Солигорске – новая лыжероллерная трасса.

08.05.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News

25 апреля 2020 23:06 6498

В Солигорске - новая лыжероллерная трасса. Фоторепортаж.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Светлана АРХИПОВА.

25 апреля особенно порадовал солигорских любителей здорового образа жизни. Официально завершилась реконструкция Тропы здоровья в лесопарковой зоне нашего города. Торжественное открытие прошло сразу же после республиканского субботника. Новый объект ещё больше облагородили, убрав ветки, наведя порядок вдоль всей трассы.

Генеральный директор “Беларуськалия” Иван Головатый сразу после субботника прибыл на открытие. Он был на роликовые коньках, которые, по признанию, освоил пару дней назад. Однако держался он уверенно.

Символический ключ от новой трассы гендиректор вручил всем любителям спорта Солигорска, передав его в руки горнорабочего очистного забоя подземного горного участка Краснослободского рудника 2 рудоуправления Артёма Брагинца.

Парень является серебряным и бронзовым призёром республиканских зимних спартакиад среди работников нефтехимической промышленности, многократным победителем соревнований по лыжному спорту и биатлону круглогодичных спартакиад ОАО “Беларуськалий”. Вместе с генеральным директором Артём перерезал красную ленточку.

Иван Головатый выразил надежду, что новый объект будет по достоинству оценён жителями города, что вдоль трассы будут гулять семьи, а желающие смогут продемонстрировать свои спортивные достижения. Движение по трассе можно производить по четырём кругам. Максимальный круг – 2000 метров.

После открытия реконструированной Тропы здоровья её сразу же опробовали роллеры и велосипедисты. Впереди на роликовых коньках следовал генеральный директор градообразующего предприятия.

Надеемся, новая трасса придётся по вкусу всем солигорчанам, а кого-то её наличие в нашем городе заставит задуматься о том, чтобы заняться спортом. Зимы в последние годы бесснежные, все реже есть возможность стать на лыжи, а трасса – прекрасная альтернатива заняться лыжероллерным спортом. А зимой и для традиционных лыж сгодится!

Думается, жители многих белорусских городов немного завидуют Солигорску за многие новшества. Главное теперь – относиться бережно к новой Тропе здоровья. С добрым почином!

Фоторепортаж подготовила Светлана АРХИПОВА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
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25 апреля 2020 23:06 6498 В Солигорске - новая лыжероллерная трасса....
 
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