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Эту память у нас не отнять… Клепчанская школа записала видео-поздравление с Днём Победы

08.05.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Боль войны - неподъемная кладь.
И большая людская беда!
Эту память у нас не отнять
Никому! Ни за что! Никогда!

События Великой Отечественной войны все дальше отдаляются по времени, но мы знаем историю этой войны. Мы помним и ценим бессмертный подвиг героев. Спасибо Вам за Победу, за счастливое детство, радостные улыбки, мирное небо.

Мы, ваши внуки и правнуки, будем помнить вас всегда.

Этот видеоролик посвящается Вам.


ГУО «Клепчанская базовая школа»

 
 
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События Великой Отечественной войны все дальше отдаляются по времени, но мы знаем историю этой войны. Мы помним и ценим бессмертный подвиг героев.
 
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