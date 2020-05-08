Эту память у нас не отнять… Клепчанская школа записала видео-поздравление с Днём Победы

Источник материала: Слуцк Город

Боль войны - неподъемная кладь.

И большая людская беда!

Эту память у нас не отнять

Никому! Ни за что! Никогда!

События Великой Отечественной войны все дальше отдаляются по времени, но мы знаем историю этой войны. Мы помним и ценим бессмертный подвиг героев. Спасибо Вам за Победу, за счастливое детство, радостные улыбки, мирное небо.

Мы, ваши внуки и правнуки, будем помнить вас всегда.

Этот видеоролик посвящается Вам.



ГУО «Клепчанская базовая школа»