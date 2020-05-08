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Эту память у нас не отнять… Клепчанская школа записала видео-поздравление с Днём Победы
08.05.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Боль войны - неподъемная кладь.
События Великой Отечественной войны все дальше отдаляются по времени, но мы знаем историю этой войны. Мы помним и ценим бессмертный подвиг героев. Спасибо Вам за Победу, за счастливое детство, радостные улыбки, мирное небо.
Мы, ваши внуки и правнуки, будем помнить вас всегда.
Этот видеоролик посвящается Вам.
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События Великой Отечественной войны все дальше отдаляются по времени, но мы знаем историю этой войны. Мы помним и ценим бессмертный подвиг героев.
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