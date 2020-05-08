Экс-глава ПВТ Цепкало идёт на выборы: «Чтобы мы перестали быть предметом жалости»

Источник материала: KYKY

На выборы президента Беларуси ( назначены на 9 августа) идет Валерий Цепкало, который основал ПВТ и руководил им 11 лет, до 2017 года. Об этом он написал большой пост на своей странице в фейсбуке.

В своем посте Цепкало говорит, что революция, которая произошла в мире, обогнула Беларусь, и «свыше четверти века страна двигалась в противоположном направлении». «В стране сформировалась модель, при которой возвышение одних происходило не путем индивидуального развития и личностного роста, а за счет «опущения» и унижения других. <...> В результате сформировалось общество, лишенное искр творчества, смелости, дерзновения», – утверждает он.

По мнению Цепкало, «беларусы зарабатывают меньше, чем самая бедная китайская провинция», а Беларусь «ходит по миру с протянутой рукой и просит выделить ей кредиты на покрытие процентов по ранее полученным кредитам». Экс-глава ПВТ припоминает, что население Беларуси с каждым годом уменьшается почти на 40 тысяч человек, а за 25 лет страна «потеряла» 750 тысяч человек – это как Могилев и Витебск, вместе взятые. Кроме того, падает рождаемость. В прошлом году в Беларуси родилось столько же детей, сколько в 1945 году.

Цепкало ругает низкое качество управление государством («битвы за урожай», «модернизация» деревообработки, посещение чиновниками свинарников и коровников и так далее) и заявляет, что сегодня Беларусь стоит перед «историческим выбором». «Давно пора отказаться от изжившей себя системы управления, при которой весь народ каждый день смотрит на настроение одного человека. Пришло время вернуть власть народу Беларуси!» – амбициозно подчеркивает он.

«Я мечтаю о том, чтобы у нас была страна, где люди открыто, свободно и без боязни могли бы выражать свое мнение, – продолжает Цепкало. – Где будет независимый парламент, выражающий мнение избирателей. Где будут независимые суды – чтобы граждане и бизнес были уверены, что дела будут рассматриваться по справедливости и закону, а не по звонку «сверху». Страна, где из стиля политического руководства будет устранена вульгарность, бесцеремонность и грубость. Страна, в которой будет уважение к каждому гражданину Республики Беларусь, кем бы он ни был, какое бы положение ни занимал.

Страна, где не будут уничтожаться парки, скверы и детские площадки ради выгоды непонятно откуда взявшегося и чьи интересы представляющего иностранного застройщика. А напротив! Где будет создаваться лучшая по мировым стандартам инфраструктура для жизни, учебы, работы и отдыха наших людей.

Беларусь – замечательная страна! Надо лишь прожить последние месяцы провинциально-скучной эпохи, и после этого все, что мы умеем, мы сможем показать миру. Беларусь еще способна удивить мир технологиями и новыми интеллектуальными прорывами! Нас может ожидать прекрасное будущее! <...> Чтобы мы – граждане Республики Беларусь – обрели личностное достоинство и самоуважение. Чтобы мы перестали быть предметом жалости и сочувствия со стороны стран, которые развиваются, идут вперед. <...> Не в сторону заката, а в сторону рассвета!»