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Прогноз по валютам: как поведут себя доллар и евро после парада

09.05.2020 06:42 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

– Основной тенденцией на внешних рынках на уходящей неделе было снижение евро к доллару и ослабление российского рубля к иностранной валюте. Пара евро/доллар снизилась с 1,0880 до 1,0820, или на 0,5%.

Доллар за неделю подорожал с 72,7 до 73,9 российского рубля, или на 1,6%. Евро в России вырос с 79,1 российского рубля до 80 ровно, или на 1,1%.

В результате к белорусскому рублю доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел. Доллар вырос на 1,13%, евро повысился на 0,63%, а российский рубль снизился на 0,42%.

В итоге, если на предыдущей неделе белорусский рубль укрепился к валютной корзине, то на уходящей он снизился. Валютная корзина подорожала на 0,25%.

Основной тенденцией наступающей недели может стать продолжение снижения российского рубля.

В этом случае доллар может подорожать до 2,47 белорусского рубля. Евро может вырасти до 2,66 белорусского рубля. А российский рубль может снизиться до 3,29 белорусского рубля за 100 российских.

Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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