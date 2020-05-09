|
Прогноз по валютам: как поведут себя доллар и евро после парада
Источник материала: Myfin
– Основной тенденцией на внешних рынках на уходящей неделе было снижение евро к доллару и ослабление российского рубля к иностранной валюте. Пара евро/доллар снизилась с 1,0880 до 1,0820, или на 0,5%.
Доллар за неделю подорожал с 72,7 до 73,9 российского рубля, или на 1,6%. Евро в России вырос с 79,1 российского рубля до 80 ровно, или на 1,1%.
В результате к белорусскому рублю доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел. Доллар вырос на 1,13%, евро повысился на 0,63%, а российский рубль снизился на 0,42%.
В итоге, если на предыдущей неделе белорусский рубль укрепился к валютной корзине, то на уходящей он снизился. Валютная корзина подорожала на 0,25%.
Основной тенденцией наступающей недели может стать продолжение снижения российского рубля.
В этом случае
Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.
Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси доллар и евро показали рост на этой неделе. Как иностранные валюты поведут себя на внутреннем рынке в середине мая? Об этом в комментарии Myfin.by рассказал...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)