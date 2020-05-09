Прогноз по валютам: как поведут себя доллар и евро после парада

– Основной тенденцией на внешних рынках на уходящей неделе было снижение евро к доллару и ослабление российского рубля к иностранной валюте. Пара евро/доллар снизилась с 1,0880 до 1,0820, или на 0,5%.

Доллар за неделю подорожал с 72,7 до 73,9 российского рубля, или на 1,6%. Евро в России вырос с 79,1 российского рубля до 80 ровно, или на 1,1%.

В результате к белорусскому рублю доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел. Доллар вырос на 1,13%, евро повысился на 0,63%, а российский рубль снизился на 0,42%.

В итоге, если на предыдущей неделе белорусский рубль укрепился к валютной корзине, то на уходящей он снизился. Валютная корзина подорожала на 0,25%.

Основной тенденцией наступающей недели может стать продолжение снижения российского рубля.

В этом случае доллар может подорожать до 2,47 белорусского рубля. Евро может вырасти до 2,66 белорусского рубля. А российский рубль может снизиться до 3,29 белорусского рубля за 100 российских.

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