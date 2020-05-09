С 75-летием Великой Победы!

Источник материала: Ивьевский край

Дорогие ветераны!

Уважаемые ивьевчане!

От всей души поздравляем вас со знаменательной датой - 75-летием Победы нашего народа в Великой Отечественной войне! Годы уходят, но память о подвиге наших героев не меркнет. Все больше мы углубляемся в историю, узнавая все новые факты тех трагических событий, которые перевернули жизнь миллионов людей. Мы никогда не забудем солдат, сражавшихся на фронтах. Женщин, заменивших мужчин на заводах. Детей, прошедших через немыслимые для их возраста испытания. Все они - герои войны.

Низкий поклон вам, наши фронтовики, труженики тыла, вдовы и дети войны. Те испытания, которые выпали на вашу долю, подвластно было вынести только людям смелым и сильным духом, отважным, мужественным, любящим свою Родину и свой народ!

Сохранить правду о войне с фашизмом, показать истинную роль народа - победителя, воспитать настоящих патриотов своего Отечества - наш долг перед вами, ветеранами Великой Отечественной войны, нынешними и будущими поколениями.

Сегодня, обращаясь к молодому поколению, мы говорим: помните о Победе в Великой Отечественной войне, как о неотъемлемой части славной истории нашего народа! Учитесь, дерзайте, смело смотрите в будущее и достойно продолжайте добрые дела своих дедов и прадедов.

9 мая - священная дата для всех нас. Мы объединены одной скорбью и одной радостью. Это самый теплый и искренний праздник в каждом нашем доме. И мы будем вечно благодарны солдатам той войны за их великий подвиг.

Пусть мир будет крепким, отношения между странами добрососедскими, а между людьми царит взаимопонимание. Пусть дети узнают об ужасах войны лишь по истертым временем хроникам.

Крепкого всем здоровья, счастья и долголетия, благополучия, добра и мира!

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.

Уважаемые ивьевчане!

От всей души поздравляю вас с 75-летием Победы

в Великой Отечественной войне!

9 Мая - главная, святая дата в жизни каждого из нас. Это день безмерной радости и гордости нашего народа за подвиг славного поколения настоящих героев, которые, не жалея жизни, защитили свое Отечество. Мы навсегда сохраним в наших сердцах память об их мужестве, верности долгу и любви к своей Родине.

75 лет мы живем под мирным небом, строим города, растим урожай, воспитываем детей. Проходят десятилетия, сменяются поколения, но память о Великой Победе нашего народа остается в наших сердцах. С глубоким почтением мы склоняем головы перед теми, кто воевал на полях сражений этой самой кровопролитной из войн, кто трудился в тылу и ковал оружие Победы! Мы помним подвиг воинов Великой Отечественной и всегда будем благодарны вам, дорогие ветераны, за ваше мужество и героизм. За то, что сегодня мы не знаем войны.

Уважаемые ветераны!

Желаю вам крепкого здоровья на многие годы, бодрости духа! Пусть вас окружают вниманием и заботой родные и близкие. Пусть ваши дети и внуки как можно чаще говорят вам слова благодарности и любви.

Всем жителям Ивьевского района желаю мира, добра и благополучия! С праздником - с Днем Великой Победы!

С уважением, А.Маркевич,

депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Ивьевскому избирательному округу № 54.