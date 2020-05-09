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В Минске прошел парад Победы

09.05.2020 12:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Дарья Бурякина/TUT.BY

Беларусь стала единственной страной на постсоветском пространстве, которая в условиях пандемии решилась широко отметить юбилей Победы над фашистской коалицией.

Вечером пройдет праздничный концерт , а завершением мероприятий к 75-летию Победы станет фейерверк.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на параде, что «в этом обезумевшем мире найдутся люди, которые осудят нас за его проведение».

«Не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас — наследников Победы, белорусов. Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора, — заявил президент. — А если и был бы, мы поступили также».

В параде приняли участие 19 пеших и 17 механизированных расчетов, представляющих различные роды войск и военные части. Также  над собравшими пролетели самолеты ВВС Беларуси.

На параде присутствовали представители дипмиссий около 20 стран мира, аккредитованные в Беларуси. Но, например, посол Украины Игорь Кизим также не принял приглашение МИД, поскольку придерживается рекомендаций ВОЗ и МИД Украины воздерживаться от участия в массовых мероприятиях и их организации.

 
 
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Беларусь стала единственной страной на постсоветском пространстве, которая в условиях пандемии решилась широко отметить юбилей Победы над фашистской коалицией.
 
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