В Минске прошел парад Победы

Источник материала: Ежедневник

Дарья Бурякина/TUT.BY

Беларусь стала единственной страной на постсоветском пространстве, которая в условиях пандемии решилась широко отметить юбилей Победы над фашистской коалицией.

Вечером пройдет праздничный концерт , а завершением мероприятий к 75-летию Победы станет фейерверк.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на параде, что «в этом обезумевшем мире найдутся люди, которые осудят нас за его проведение».

«Не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас — наследников Победы, белорусов. Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора, — заявил президент. — А если и был бы, мы поступили также».

В параде приняли участие 19 пеших и 17 механизированных расчетов, представляющих различные роды войск и военные части. Также над собравшими пролетели самолеты ВВС Беларуси.

На параде присутствовали представители дипмиссий около 20 стран мира, аккредитованные в Беларуси. Но, например, посол Украины Игорь Кизим также не принял приглашение МИД, поскольку придерживается рекомендаций ВОЗ и МИД Украины воздерживаться от участия в массовых мероприятиях и их организации.