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«Белнефтехим» опять снижает стоимость топлива
09.05.2020 12:32 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
abw.by
Розничная цена на горючее станет меньше на 1 копейку за литр с 10 мая.
Об этом говорится в распространенном концерне
В нем, в частности, сказано, что с 10 мая стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 68 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 78 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля, ДТ — 1 рубль 78 копеек.
В этом году власти изменяли стоимость 14 раз. Последний раз это было 3 мая, когда дизель и бензины стали стоить меньше тоже на 1 копейку.
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Розничная цена на горючее станет меньше на 1 копейку за литр с 10 мая.
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