«Белнефтехим» опять снижает стоимость топлива

Источник материала: Ежедневник

abw.by

Розничная цена на горючее станет меньше на 1 копейку за литр с 10 мая.

Об этом говорится в распространенном концерне сообщении.

В нем, в частности, сказано, что с 10 мая стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 68 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 78 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля, ДТ — 1 рубль 78 копеек.

В этом году власти изменяли стоимость 14 раз. Последний раз это было 3 мая, когда дизель и бензины стали стоить меньше тоже на 1 копейку.