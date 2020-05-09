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«Белнефтехим» опять снижает стоимость топлива

09.05.2020 12:32 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

abw.by

Розничная цена на горючее станет меньше на 1 копейку за литр с 10 мая.

Об этом говорится в распространенном концерне сообщении.

В нем, в частности, сказано, что с 10 мая стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 68 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 78 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля, ДТ — 1 рубль 78 копеек.

В этом году власти изменяли стоимость 14 раз. Последний раз это было 3 мая, когда дизель и бензины стали стоить меньше тоже на 1 копейку.

 
 
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Розничная цена на горючее станет меньше на 1 копейку за литр с 10 мая.
 
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