С праздником, дорогие ветераны!

Источник материала: Ивьевский край

Беларусь торжественно отмечает 75-летие Великой Победы. Много мероприятий к славной дате провела и ветеранская организация района. Мы живем в стране победителей. И целью ветеранов всегда было, есть и будет сохранение памяти и передача молодому поколению информации о боевых подвигах отцов и дедов. Мы стараемся открывать неизвестные страницы истории района, связанные с периодом войны.

Когда-то русский философ и богослов Павел Александрович Флоренский сказал очень мудрые слова: "Не забывайте рода своего, изучайте своих дедов и прадедов, работайте над закреплением их памяти".

Действительно, сохранить и умножить эту память возможно, лишь собирая по крупицам нашу историю. Осознание того, что краеведение является областью познания, изучение своего родного края имеет большое значение в патриотическом воспитании. Результатом такой деятельности является работа музея национальных культур г. Ивье, музеев и музейных комнат различной тематики во всех учреждениях образования и библиотеках района.

Вторым направлением в деятельности трудовых коллективов, общественных объединений, в частности, ОО БРСМ, ОО БООВ - является уход за памятниками, обелисками, братскими могилами. На территории района имеется 32 подобных объекта. За каждым захоронением решением Ивьевского райисполкома закреплены ответственные руководители организаций. Ежегодно из бюджета района выделяются средства для проведения качественного ремонта.

Уважаемые ветераны войны и труда, жители нашего района! Я верю, что сегодняшний великий праздник 9 Мая и события Великой Отечественной войны не будут забыты. И как бы далеко ни ушло время, какие бы перемены ни произошли, но подвиг людей, разгромивших фашизм, тех, кто сохранил для будущих поколений мирную и свободную страну, - вне времени! Победа 1945 года - это вершина взлета национального духа, единства, мужества и героизма. Это те времена, на которые наше поколение и все последующие будут равняться.

А ведь мы должны задуматься над тем, что люди нашего возраста, поколения первой четверти 21 века - последние из тех, кто видит ветеранов Великой Отечественной войны живыми. Ведь мы наследники Победы. Ветераны уже сделали для нас и нашей страны все возможное и невозможное, теперь очередь трудиться другим поколениям.

А наша обязанность - оберегать историю любой ценой. Ведь без истории нет страны.

Проходят годы. Тех, кого опалила война, выросли, помогли им дружба, целеустремленность, упорство в преодолении трудностей, гордость за страну, которую, когда пришел коварный враг, наши отцы собой заслонили, "и чашу смертную допили, и погрузились в вечный мрак".

На страницах районной газеты размещаются статьи, стихотворения, рассказы, воспоминания о ветеранах войны и труда наших земляков-писателей Е. Карпутя, И. Каренды, А. Пилипчика, краеведов В. Врублевского, И. Прокопчика, А. Волчка, Е. Смоляниченко, О. Иглицкого. Они дают нам положительные эмоции, будят память. И хочется сказать словами поэта: "Мы живы все, пока нас помнят… А мы вас любим, как живых!".

В канун Дня Победы в районе проводились различные памятные мероприятия на всех уровнях, проходили встречи с ветеранами войны Н.И. Даниловым, Н.И. Лебедевой, бывшими узниками О.М. Казерской, О.М. Черник, Л.А. Федорович, Г.К. Черник, П.П. Целпановым, Л.К. Абрамович, Т.Л. Касперович. Согласно Указу Президента № 491 им вручены медали "75-летие Великой Победы" и перечислены финансовые средства.

От имени районного совета ветеранов, его президиума хочу поздравить всех с 75-летием Великой Победы, пожелать крепкого здоровья, мира и добра!

И. ЖИДЕЛЬ,

председатель районного совета ветеранов.